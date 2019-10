فيراتي يُمدد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2024

باريس – مدد لاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي عقده مع باريس سان جيرمان حامل لقب ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى عام 2024، بحسب ما ذكر فريق العاصمة الاربعاء.

ويحمل فيراتي (27 عاما) الوان الفريق المملوك قطريا منذ عام 2012 ويُعدّ قطعة رئيسة في خطة المدرب الالماني توماس توخيل.

