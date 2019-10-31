فيراتي يُمدد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2024

باريس – مدد لاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي عقده مع باريس سان جيرمان حامل لقب ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى عام 2024، بحسب ما ذكر فريق العاصمة الاربعاء.

ويحمل فيراتي (27 عاما) الوان الفريق المملوك قطريا منذ عام 2012 ويُعدّ قطعة رئيسة في خطة المدرب الالماني توماس توخيل.

Marco Verratti has extended his contract with the club!🔴🔵#Verratti2024 pic.twitter.com/tUb9bsy53r — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 30, 2019

وقال فيراتي – الذي حمل الوان بيسكارا من الدرجة الثانية سابقا: “أعتقد اني وصلت الى أهم مرحلة في مسيرتي. أعتقد انه بعمر 27 تملك خبرة أكثر وتعرف أمورا أكثر، لهذا السبب انا سعيد حقا لمتابعة المشوار هنا بباريس”.

وكان فيراتي مدد في عام 2016 عقده على دفعتين مع باريس حتى العام 2020 ثم 2021، وتابع اللاعب المتوج بلقب الدوري المحلي 6 مرات مع باريس سان جيرمان: “كما قلت في اليوم الاول، أشعر بالراحة هنا، أشعر باللعب مع فريق يملك مشروعا كبيرا”.

وأردف اللاعب الرقم 6: “سأحاول الفوز بأكبر كم من الالقاب، وهنا نملك الفرصة لان فريقنا كبير ونملك مدربا كبيرا. يمكننا تحقيق أمور مميزة سويا”. (أ ف ب)