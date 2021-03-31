“فيرجن غالاكتيك” ولاند روفر تعلنان تمديد شراكتهما العالمية

دبي – أعلنت لاند روفر عن تمديد شراكتها العالمية لثلاث سنوات مع شركة “فيرجن غالاكتيك”، صاحبة أول “خط سفر فضائي” تجاري في العالم.

كما تم اليوم الكشف عن أحدث مركبات “فيرجن غالاكتيك” الفضائية، بدعم من سيارة “رينج روفر أسترونات إيدشن” (Range Rover Astronaut Edition)، وستواصل لاند روفر مساهمتها في عمليات “فيرجن غالاكتيك” اليومية، بالتزامن مع إتمام الأخيرة للرحلات الجوية التجريبية لمركبة “سبيس شيب تو” (SpaceShipTwo)، وبدئها للخدمات التجارية الدورية.

وتعد سيارات لاند روفر جزءا من حياة فريق “فيرجن غالاكتيك” اليومية، من خلال أدوارها التي تشمل قطر المركبات الفضائية وتحميل المعدات وإخلاء المدارج قبل الإقلاع، كما لعبت هذه السيارات أدوارا أساسية خلال أول رحلتين فضائيتين للشركة، واللتين جعلتا “فيرجن غالاكتيك” أول شركة خاصة تحمل بشرا إلى الفضاء على متن مركبة فضائية مخصصة للخدمات التجارية. كما دعم أسطول من سيارات لاند روفر عمليات انتقال “فيرجن غالاكتيك” من منشآت التصنيع والاختبار في موجافي في كاليفورنيا الأميركية، إلى منشأة “سبيسبورت أميركا” (Spaceport America) في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، والتي تعد أول مطار فضائي مخصص للأغراض التجارية في العالم.

وقد سجلت “فيرجن غالاكتيك” حتى الآن حوالي 600 عميل في برنامج “رواد فضاء المستقبل” (Future Astronaut)، سيتم نقلهم إلى رحلاتهم الجوية في “سبيسبورت أميركا” على متن سيارات لاند روفر.

وكان مؤسس “فيرجن غالاكتيك” ريتشارد برانسون، والرئيس التنفيذي لشركة “جاكوار لاند روفر” جيري مكغفرن، قد كشفا في العام 2019 عن سيارة “رينج روفر أسترونات إيدشن”، والتي أنشأتها وحدة “تعديل السيارات الخاصة” (SV Bespoke) في لاند روفر، وتم توفير هذه السيارات حصريا لرواد فضاء المستقبل في “فيرجن غالاكتيك”. وتحتفي هذه السيارات الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة بالقيم المشتركة بين الطرفين، ومساهمة مجتمع “رواد فضاء المستقبل” التاريخية في إتاحة الفضاء للجميع.