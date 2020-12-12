فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأخيرة لسباق أبوظبي للفورمولا1

أبوظبي – سجل الهولندي ماكس فيرستابن سائق (رد بول) السبت الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الـ17 والأخيرة في بطولة العالم للفورمولا1 التي توج بها بالفعل البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس).

وفي أفضل لفاته على حلبة “ياس مارينا” سجل فيرستابن زمنا قدره دقيقة و36 ثانية و251 جزءا من الألف من الثانية، متقدما بـ501 جزء من الألف من الثانية على زميله في الفريق التايلاندي ألكسندر البون.

وجاء بالمركز الثالث والرابع سائقا (رينو) الأسترالي دانييل ريكاردو والفرنسي استيبان اوكون على الترتيب.

واحتل المركز الخامس البريطاني لاندو نوريس سائق (مكلارين) يليه هاميلتون سادسا. – (إفي)