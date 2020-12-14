فيرستابن يتوج بفوزه الأول على حلبة مرسى ياس

أبوظبي- قدم فيرستابن أداءً رائعًا في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2020 مساء أول من أمس مسجلًا أول فوز له في حلبة مرسى ياس في السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2020.

وكان أداء فيرستابن قويًا طيلة عطلة الأسبوع بعد أن تصدر قائمة الزمن الأسرع في حصتي تجارب الحرة الأولى والثالثة، لينطلق أولًا على خط الانطلاق وينتزع الفوز في السباق.

وانطلق كل من فالتيري بوتاس ولويس هاملتون من المركزين الثاني والثالث على التوالي، وسعى السائقان إلى فرض الضغط على سائق فريق ريد بول، إلا أن السائق الهولندي لم يخضع لهذه الضغوط وسيطر على مجريات السباق منذ اللفة الأولى ليتصدر جميع لفات السباق وصولًا إلى خط النهاية، محافظًا طيلة فترة السباق على فاصل زمني آمن، ليضمن الفوز النسخة رقم 12 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، والفوز الثاني له في موسم 2020.

وفي بطولة العالم للصانعين، ضمن فريق ماكلارين المركز الثالث وراء كل من مرسيدس وريد بول، بعد أن خرج سيرجيو مبكرًا من السباق وحقق لانس سترول المركز العاشر.

وصرح سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: “نتوجه بالتهنئة إلى ماكس فيرستابن على تسجيل هذا الفوز المستحق، بعد الأداء الرائع الذي قدمه طوال عطلة أسبوع السباق”.

وأضاف: “كما نتوجه بالتهنئة للويس هاملتون، الذي أضاف في هذا الموسم لقبًا إضافيًا من ألقاب بطولة العالم للفورمولا1 إلى جعبته، سعدنا بتعافيه وعودته إلى أجواء المنافسة هنا في حلبة مرسى ياس، بعد أن أمتع المشجعين بأدائه القوي في البطولة طيلة الموسم”.

وتابع: “كما نتوجه بالشكر إلى فرق الفورمولا1 والسائقين الذي شاركوا في إنجاح النسخة 12 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، ونحن مسرورون بحضور هذا العدد من نخبة المواهب في عالم سباقات السيارات ومشاركتهم في أعلى مستويات المنافسة على مدار الأيام الثلاثة الماضية. كانت الأجواء مختلفة في البطولة والسباق خلال هذا العام لأسباب واضحة، ولكن الجهود المبذولة وراء الكواليس في سبيل تنظيم واستضافة هذا الحدث كانت هائلة. ولهذا السبب نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع الشركاء الذين أسهموا معنا في استضافة السباق لهذا العام آملين بأن تشهد نسخة العام المقبل العودة إلى الأجواء المعتادة للسباق في جزيرة ياس”.