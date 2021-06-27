فيرستابن يحرز المركز الأول في سباق ستيريا للفورمولا1

سبييلبرغ (النمسا) –أحرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) متصدر الترتيب العام، المركز الأول في جائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1، الأحد على حلبة ريد بول سبييلبرغ النمسوية.

وتقدم فيرستابن الذي حقق الفوز الرابع عشر في مسيرته الاحترافية على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والفنلندي فالتيري بوتاس.– (أ ف ب)