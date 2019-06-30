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فيرشتابن يحرز المركز الأول في سباق النمسا للفورمولا1

منذ 3 ساعات
Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen celebrates winning the Austrian Formula One Grand Prix in Spielberg on June 30, 2019. Max Verstappen won the Austrian Grand Prix after overtaking Charles Leclerc's Ferrari in the closing laps with the stewards announcing an inquiry into the manoeuvre. - Austria OUT / AFP / APA / GEORG HOCHMUTH

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سبيلبرغ (النمسا) – احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1 بعد منافسة مثيرة مع شارل لوكلير من موناكو على فيراري لا سيما في اللفات الأخيرة الأحد على حلبة “ريد بول رينغ”.

وجاء لوكلير ثانيا في حين حل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) في المركز الثالث.
واصطدمت اطارات سيارتي فيرشتابن ولوكلير عندما حاول الاول تجاوز الثاني قبل لفتين من نهاية السباق فخرجت سيارة الأخير عن المضمار ليقرر المنظمون فتح تحقيق في هذه الحادثة. – (أ ف ب) 

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