فيرشتابن يحرز المركز الأول في سباق النمسا للفورمولا1

سبيلبرغ (النمسا) – احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1 بعد منافسة مثيرة مع شارل لوكلير من موناكو على فيراري لا سيما في اللفات الأخيرة الأحد على حلبة “ريد بول رينغ”.

وجاء لوكلير ثانيا في حين حل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) في المركز الثالث.

واصطدمت اطارات سيارتي فيرشتابن ولوكلير عندما حاول الاول تجاوز الثاني قبل لفتين من نهاية السباق فخرجت سيارة الأخير عن المضمار ليقرر المنظمون فتح تحقيق في هذه الحادثة. – (أ ف ب)