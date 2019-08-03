فيرشتابن ينطلق من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته

بودابست – سينطلق السائق الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) للمرة الأولى في مسيرته، من المركز الأول بعد ان حقق أفضل توقيت في التجارب الرسمية لسباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1 على حلبة هنغارورينغ في بودابست.

وبات فيرشتاين (21 عاما) أول سائق هولندي أيضا ينطلق من المركز الأول وقد وصف انجازه بالقول “انه أمر مدهش. هذا ما كان ينقصني، السيارة كانت رائعة طوال فترة نهاية الأسبوع”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية اليوم، لكن ثمة سباقا يجب خوضه وهذا هو الأهم. اليوم كان هاما أيضا وهو أمر جيد ورائع للفريق”.

وتفوق فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فاتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام لبطولة العالم.

وقال هاميلتون الساعي الى تحقيق فوزه السابع على الحلبة المجرية ومعادلة رقم الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر “عموما، نهدف الى احتلال المركز الأول، لكن ماكس قام بعمل رائع وفالتيري أيضا. سنضاعف من جهودنا غدا في السباق”.

واضاف “المسافة طويلة عند الانطلاق وحتى المنعطف الأول وبالتالي سيكون الأمر مثيرا. ليس من السهل التخطي على هذه الحلبة لكني أمل ان نصَعب الأمور على المنافسين الآخرين”.

وكان فيرشتابن توج مرتين في آخر ثلاثة سباقات علما بانه يحتل المركز الثالث في بطولة العالم برصيد 162 نقطة مقابل 162 لبوتاس و223 لهاميلتون.

وفاز فيرشتابن خلال مسيرته بسبعة سباقات من أصل 92 خاضها منذ بداية مسيرته العام 2015 وصعد الى المنصة 26 مرة. – (أ ف ب)