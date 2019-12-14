فيرغسون: دوري “سوبر ليج” لن يكون جذاباً لأندية البريميرليغ

لندن – تساءل السير أليكس فيرغسون، المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد وسفير المدربين لدى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حول إمكانية إقامة دوري خاص “سوبر ليج” عالمي، والذي في رأيه سيكون “مُوجّها نحو المال” ولن يجذب فرق الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”.

وأكد فيرغسون الذي فاز ببطولة الدوري الإنجليزي مع “الشياطين الحمر” في 13 مناسبة: “لقد قرأت تقريرا يقترح إقامة دوري عالمي لأندية الصفوة في أوروبا والذي سيقدم أرباحا كبيرة لهذه الفرق، وبدون شك سيكون مُوجّها نحو المال ولكن بالتأكيد لن يكون جذابا بالنسبة لفرقنا في البريميرليغ، الذي يعد حاليا أفضل دوريات العالم ويحظى بدعم مالي كبير”.

Sir Alex Ferguson Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 takımın oluşturacağı 'Avrupa Süper Ligi' projesi ile ilgili: "Bunun bir Premier Lig takımına faydası olmaz. Premier Lig'den çıkmak isteyecek bir takım tanımıyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin tutkusu başka şekillerde yaşatılamaz" pic.twitter.com/sYsgitxKuo — Spor Time (@AgendaSpore) December 13, 2019

وأكد المدرب أن: “جاذبية اللعب في دوري الأبطال هائلة سواء للاعبين أوالمدربين والمشجعين لأنها لا تزال التجربة الأكيدة في كرة القدم للأندية”.

وأضاف فيرغسون: “الكثير من الأندية التي لها تاريخ كبير من الممكن ألا تشارك إذا رفضت بعض الفرق الأخرى بالبريميرليغ المشاركة بهذا الدوري، اعتقد أن هذا تقييم واقعي لقيمة كرة القدم الوطنية”. (إفي)