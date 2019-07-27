فيرمايلن ينضم رسمياً إلى فيسل كوبي الياباني بصفقة انتقال حر

عمان – الغد – أعلن نادي فيسل كوبي الياباني، تعاقده مع المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن لمدة عامين ونصف العام في صفقة إنتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم.
وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني الى جانب الاسبانيين، لاعب الوسط أندريس إنييستا والمهاجم دافيد فيا والمهاجم الالماني لوكاس بودولسكي، علما ان النادي الياباني ضم قبل ايام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان الأومري.
【完全移籍加入のお知らせ】
DF トーマス フェルマーレン選手がFCバルセロナより完全移籍加入することになりました。
Welcome to Kobe, @thomasvermaelen !
詳細はこちら☟https://t.co/v2oPfsAfX3#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/zCkaXQ2v4k
— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 27, 2019
ويحتل فيسيل كوبي المركز 15 في الدوري الياباني من اصل 18 ناديا، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.
وخاض فيرمايلن – الذي تدرج في أياكس امستردام الهولندي خلال العامين (2004-2009) – 74 مباراة دولية مع منتخب “الشياطين الحمر”، كما ارتدى قمصان العديد من الاندية بينها آرسنال الانجليزي بالفترة (2009-2014) وبرشلونة خلال العامين (2014-2019) وروما الايطالي خلال العام (2016-2017 على سبيل الاعارة).