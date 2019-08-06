“فيرمونت” عمّان يعين فراس أسعد مديراً لإدارة الإيرادات

عمان- أعلن فندق “فيرمونت” عمّان؛ أحد فنادق مجموعة AccorHotels العالمية؛ الفندق الفاخر الوحيد بتصنيف خمس نجوم ديلوكس في الأردن، مؤخراً، عن تعيين فراس أسعد مديرا للإيرادات. وجاءت ترقية فراس أسعد لمنصب مدير الإيرادات لخبرته في مجال الحجوزات والإيرادات في قطاع الفنادق، فقد انضم إلى فندق فيرمونت عمان العام 2016 في مرحلة ما قبل الافتتاح بمنصب مدير الحجوزات.

ويتمتع فراس أسعد بخبرة 18 عاماً في مجال الفندقة والسياحة في كل من الأردن والمملكة العربية السعودية؛ حيث بدأ مسيرته العملية العام 2002 وشغل مناصب مهمة في مجال الحجوزات في عدد من الفنادق المرموقة التي تضم فنادق ومنتجعات موفنبيك وفندق كيمبنسكي عشتار البحر الميت. وقد صرح المدير العام لفندق “فيرمونت” عمّان، فضيل وهبة، قائلاً: “يسعدني الإعلان عن ترقية فراس أسعد لمنصبه الجديد؛ إذ يتمتع بخبرة طويلة في مجال الضيافة والفندقة وعمل على تحقيق إنجازات مهمة في فندق فيرمونت عمان، ونتطلع قدماً لما سيحققه ويضيفه لمسيرة الفندق”.