فيروس حمى الضنك يظهر في دولة عربية

أكد مصدر طبي موثوق في وزارة الصحة السودانية تشخيص نحو 60 إصابة بحمى الضنك في العاصمة الخرطوم، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المصدر طبي إن المرجح أن يكون عدد الحالات أكبر من الرقم المسجل، نظرا لأن الكثير من المرضى لا يقومون طوعا بإجراء الفحوص المعملية اللازمة ويلجاون مباشرة لأخذ جرعات الملاريا المنتشرة بكثرة في السودان والتي تتشابه أعراضها إلى حد ما مع أعراض حمى الضنك.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها حالات إصابة بفيروس حمى الضنك في العاصمة الخرطوم، لكن الفيروس تسبب في مقتل نحو 40 شخصا بعد انتشاره في الربع الأخير من 2022 في أكثر من نصف ولايات البلاد البالغة 18 ولاية. وكالات