فيروس كورونا، سقوط الشعبوية، والعراق

منقذ داغر* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 15/4/2020

في مقال لها نُشر في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2019 على موقع “كوارتز”، أحصت آناليزا ميربلي المتخصصة في الجغرافية السياسية 20 دولة في العالم باتت محكومة بالحركات الشعبوية خلال السنوات القليلة الماضية، في حين هناك 14 دولة أخرى (من بينها العراق) صارت الأحزاب الشعبوية تلعب فيها دوراً محورياً في صنع السياسات. وكان هذا الانتشار السريع للشعبوية أدى إرهاصات نهاية العولمة الاقتصادية. ولأنني أدرك أنه لا بديل عن العولمة، فإنني أتوقع حصول تغييرات تصحيحية شاملة شبيهة بما اقترحه العالم الاقتصادي الإنجليزي، كينز، للرأسمالية كنظام اقتصادي بعد أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي؛ حيث اقترح أن تلعب الدولة دوراً في إعادة التوازن إلى الاقتصاد الرأسمالي من خلال الإشراف المباشر على “عمليات الإنتاج والتوزيع، وضبط التوازن في السوق بين العرض والطلب”.

تكمن المفارقة الآن في أن الشعبوية التي استفادت من قصور العولمة ستعاني كثيراً وستنحسر نتيجة عجز النظم الشعبوية وقادتها عن التعامل مع تداعيات أزمة كورونا. وفي هذا الصدد، لاحظ عالم السياسة، فرانسيس فوكوياما، التشابه الكبير في عقلية الحكم واتخاذ القرار والتعامل مع كورونا بين النظم الشمولية كالصين وإيران والنظم الديمقراطية التي يحكمها قادة شعبويون مثل الولايات المتحدة الأميركية. ويتميز القادة الشعبويون، مثل الشموليين، بالعقلية ذاتها التي تهتم بالصورة التي يرسمها الناس لهم بدلاً من الحقائق على أرض الواقع.

كما واجه العراق هذا التحدي العميق أيضاً. فعلى الرغم من ضعف هيكل قيادته، إلا أن الشخصيات الشعبوية كان لها تأثير كبير على السياسة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث وجدت الدراسات الاجتماعية أن أكثر الشعوب التي ناصرت القادة الشعبويين هي التي لديها شعور عال بالخوف من الغرباء، وأقل معدلات الثقة بالآخر. وبحسب آخر الإحصاءات، فإن نسبة العراقيين الذين يعانون من رهاب الأجانب تصل إلى 80 في المائة، في حين أن نسبة الذين يثقون بين العراقيين لا تتجاوز 10 في المائة فقط.

بعد إدراك العراقيين أن الخطاب السياسي الطائفي كان أحد أسباب كارثة المد الداعشي الذي تفشى في العراق، وبعد أن تم دحر “داعش” في العام 2017، بدأ نوع جديد من الخطاب الشعبوي يتصاعد، مركزاً على إثارة مشاعر سلبية جديدة مثل الخطاب المناطقي، أو تقسيم العراقيين إلى محور مقاومة ومحور التابعين لأميركا وغير ذلك من التقسيمات. ويميل القادة الشعبويين دائماً إلى تجسيد فكرة الفرد المُخلص عوضاً عن النظام والمؤسسات، ولذلك لا يحتاجون إلى المؤسسات لأنها فاسدة وهم الأطهار الأنقياء. وهنا يكمن التشابه بين القيادات الشعبوية والقادة الشموليين والدكتاتوريين، بل والنظم الشمولية التي تؤمن بأن كل معارض هو شيطان فاسد رجيم يجب التخلص منه.

في ظل وجود الكثير من القادة الشعبويين في السلطة الآن، فإن فشلهم في الاستجابة لمتطلبات أزمة كورونا أدى في نهاية المطاف إلى تراجع الخطاب الشعبوي التحريضي الذي يهدف إلى استثارة الغرائز الأولية مثل الخوف والكراهية لدى الجماهير ضد الآخر، والذي طالما ما استغله القادة الشعبويين لبناء قاعدتهم الشعبية. وفي ظل تفشي وباء فيروس كورونا، لن يكون لحشد الناس على أساس الخوف من الآخر أي منطق، خاصة وأن الناس يختبرون في مواجهتهم مع كورونا الموت الجماعي، وهو بالتأكيد أشد قسوة من أي تهديد آخر.

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دوراً رئيسياً في تقوية مشاعر التضامن بين الشعوب. فخلال فترة التباعد الاجتماعي، أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين إمكانية متابعة ما يحدث من مآس في كل مكان، خاصة في ظل الوقت المتاح للمشاهدة نتيجة العزل. وقد أثار ذلك مشاعر الناس وجعل الشعور بالتضامن يطغى أحياناً حتى على الشعور بالخوف، وهذا المنطق معاكس تماماً لمنطق الشعبوية. فبدلاً من الخوف من الآخر، بات الناس يشفقون عليه ويتعاطفون معه، وقد ضجت مواقع التواصل العراقية -شأنها شأن كثير من مواقع التواصل العالمية- بمشاعر التضامن مع الآخر.

أدى تفشي وباء كورونا أيضاً إلى الاهتمام بالبحث العلمي والحقائق العلمية، وهو ما أسهم في تراجع الخطاب الشعبوي الذي يسوّق للناس الوهم ويصور لهم أن القادة الشعبويين هم المخلّصون، في حين أن إمكاناتهم الفعلية أقل بكثير مما يدعون. وهؤلاء القادة هم في الواقع مثل الساحر أو الدجال الذي يبيع الوهم للجمهور. ولكن، عندما يواجهون حقائق العلم ينفضح أمرهم وحقيقتهم المخادعة. وقد فضحت حقائق العلم عدداً من شعبويي العراق الذين اعتمدوا نظرية المؤامرة أو البعد الديني الغيبي في تفسير جائحة كورونا –حتى أن بعضهم اضطروا إلى التراجع عما صرحوا به سابقاً.

صارت أهمية مؤسسات الدولة واضحة بشكل متزايد للجمهور العراقي، ففي حين ينظر الشعبويون إلى مؤسسات الدولة باعتبارها نظاماً معادياً للشعب، فإن وقت الأزمات الكبرى يتطلب حاجة ماسة للعمل المؤسسي والتعاوني، وليس للعمل الفردي أو القائد الاستعراضي. كما تبرز الحاجة للاستعانة بالخبراء وليس للخطاب الشعبوي للخروج من تلك الأزمة. ففي الوقت الذي تصدر فيه السياسيون كل الأزمات التي مر بها العراق سابقاً، كان وزير الصحة والمحيطون به من خبراء واختصاصيون ومن كوادر الصحة والمستشفيات هم المتصدرون للمشهد هذه المرة، والمنقذ الذي يستمع الجميع إلى إرشاداته وتوصياته.

لقد مر العالم بأزمات على مدى تاريخه وكان الإنسان قادراً في كل مرة على تجاوزها بالمنطق وبالعلم، لا بالخرافة والوهم. كما مر العراق بأزمات كبيرة كان آخرها الأزمة المزدوجة المتمثلة في تهديد تنظيم “داعش” وانخفاض أسعار النفط في العام 2014 أيام حكومة السيد المالكي الذي أعتمد خطاباً شعبوياً قسّم العراق وأدى إلى ترسيخ النزعة الطائفية. وقد سهّل هذا الخطاب الشعبوي لتنظيم “داعش” احتلاله أكثر من ثلث أراضي العراق وخسارة أرواح الآلاف من العراقيين وتشريد الملايين، وهو ما أدى إلى الإطاحة بالمالكي على الرغم من (فوزه) النسبي في انتخابات 2014.

وعلى النقيض من ذلك، كان للخطاب الوطني المتوازن والقرارات غير الشعبوية لحكومة العبادي وتعاونه مع المجتمع والتحالف الدوليين دور مهم في حشد العراقيين على أساس وطني وتقليل خطاب الكراهية، وبالتالي دحر “داعش”.

كما عرّت الأزمات الماضية قادة الوهم من الشعبويين الذين اعتمدوا في سياستهم على تخويف العراقيين من بعضهم البعض وأسقطتهم للأبد، فإن هذه الأزمة بلا شك ستسقط ما تبقى من شعبويي العراق، خاصة أولئك الذين جاءت بهم انتخابات 2018 التي شهدت تزويراً واسعاً، كما أشارت العديد من التقارير، ممن تصدروا المشهد السياسي وتعيد بالتالي الهيبة للدولة ومؤسساتها.

*يمتلك داغر سجلاً مميزاً من الدراسات الاستقصائية المتعمقة حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصراعات الحالية في كل من العراق وسورية؛ حيث تعاون على نطاق واسع مع العديد من مؤسسات استقصاء الرأي الدولية الرئيسية وقام بنشر تلك الدراسات على نطاق واسع باللغة العربية.