فيروس كورونا: إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكوفيد-19 مجددا

أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا مرة أخرى.

وثبتت إصابة بايدن، الذي يبلغ من العمر 79 عاما، بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو/تموز الجاري. وكان يعاني حينها من أعراض مرضية خفيفة.

وبعد تأكد إصابته مرة أخرى، قال بايدن يوم السبت إنه لا يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، لكنه سيعزل “نفسه من أجل سلامة كل من حوله”.

وأجرى بايدن اختبارات للكشف عن الفيروس أربع مرات بين الثلاثاء والجمعة الأسبوع الماضي، وجاءت النتيجة حينها سلبية.

وثمة اهتمام بصحة بايدن، فهو أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ 80 عاما في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي رسالة تصف وضعه الصحي، قال طبيب بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، إنه لا توجد حاجة لاستئناف العلاج، ولكن الرئيس سيظل تحت “المراقبة الدقيقة”.

وكان بايدن يتناول باكسلوفيد، وهو دواء مضاد للفيروسات قال الدكتور أوكونور إنه مرتبط بـ”نسبة صغيرة” من ظهور الإصابة مجددا لدى بعض المرضى.

وفي حال أصبح بايدن غير قادر على القيام بواجباته بسبب المرض، تُمنح نائبة الرئيس كامالا هاريس سلطات رئاسية.

وكان هذا قد حدث لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما وضع بايدن تحت التخدير العام أثناء قيامه بفحص طبي تقليدي.

وبايدن ليس أول رئيس أمريكي يصاب بكوفيد-19، فقد نُقل سلفه دونالد ترامب إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أثناء توليه المنصب.

ويعرف عن بايدن تأكيده على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرامية إلى الحد من تفشي كورونا. وقد حصل على تطعيمه بالكامل، وتلقى جرعتين تعزيزيتين.