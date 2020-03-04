فيروس كورونا: إيران تطلق سراح 54 ألف سجين مؤقتا لمنع تفشي المرض

أفرجت إيران مؤقتاً عن أكثر من 54 ألف سجين في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد في السجون المزدحمة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي إن السجناء مُنحوا إذناً بالخروج بعد أن أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس المسبب لمرض “Covid-19” وأودعوا كفالة لمغادرة السجون.

ولن يتم الإفراج عن “السجناء الأمنيين” المحكوم عليهم بأكثر من خمس سنوات.

ووفق لعضوة في مجلس العموم البريطاني، قد يجري الإفراج قريباً عن المواطنة البريطانية ـ الإيرانية، نازانين زاغاريـ راتكليف، التي كانت تعمل في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية.

ونقلت توليب صديق عن السفير الإيراني في المملكة المتحدة قوله إن زاغاري ـ راتكليف “قد يتم إطلاق سراحها اليوم (الثلاثاء) أو غداً”.

وقال زوج نازانين، يوم السبت الماضي، إنه يعتقد بإصابتها بـ “Covid-19″ في سجن إيفين بطهران، وإن المسؤولين هناك رفضوا إجراء فحوصات لها.

لكن إسماعيلي أكد يوم الاثنين أنها كانت على اتصال مع أسرتها و”أخبرتهم بأن صحتها جيدة”.

وحكم على زغاراي ـ راتكليف بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2016، بعد إدانتها بتهم التجسس، التي تنفيها. وأكدت المملكة المتحدة أن مواطنتها بريئة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نطالب الحكومة الإيرانية بالسماح فوراً لخبراء الصحة بالدخول إلى سجن إيفين لتقييم وضع المواطنة البريطانية الإيرانية ذات الجنسية المزدوجة هناك”.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 90 ألف حالة إصابة بـ “Covid-19” في جميع أنحاء العالم، و 3110 حالة وفاة منذ ظهور المرض في أواخر العام الماضي، الغالبية العظمى منها في الصين.

وأدى تفشي المرض في إيران إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، في أقل من أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع بأكثر من 50٪ لليوم الثاني على التوالي، ويبلغ الآن 2336 حالة، بينما يُعتقد بأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

كما تم الإبلاغ عن حالات مرتبطة بإيران في أفغانستان وكندا ولبنان وباكستان والكويت والبحرين والعراق وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين الكبار بالفيروس. ومن بينهم رئيس خدمات الطوارئ الطبية، بيرحسين كوليفاند.

وأظهرت الفحوصات إصابة 23 نائباً من بين إجمالي عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) بالفيروس.

وتوفي يوم الإثنين أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، نتيجة إصابته بالفيروس في طهران. وقالت وسائل إعلام حكومية إن علاقة وثيقة تربط العضو الراحل محمد مير محمدي، البالغ 71 عاماً، بآية الله خامنئي.

وفي خلال حفل لغرس الأشجار للاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية، يوم الثلاثاء، حث المرشد الأعلى الجمهور على الالتزام بإرشادات النظافة الصادرة عن وزارة الصحة، وأمر جميع الهيئات الحكومية بتقديم أي مساعدة ضرورية للوزارة.

كما أكد آية الله خامنئي أن السلطات الإيرانية لم تخفِ معلومات عن حجم المشكلة، قائلاً “لقد أطلع مسؤولونا الناس على ما يجري بإخلاص وشفافية منذ اليوم الأول. ومع ذلك، فقد حاولت بعض الدول التي كان تفشي المرض فيها أكثر خطورة، إخفاء الأمر”.

وأضاف أن تفشي الفيروس في إيران “لن يدوم طويلاً وسينتهي”.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة سعيد نمكي إن حملة الكشف عن الإصابات على مستوى البلاد، ستبدأ يوم الأربعاء.

وستقوم الفرق بزيارة المرضى المشتبه في إصابتهم بـ “Covid”-19″، والذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الطبية.

ويقوم فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، الذين وصلوا إلى إيران يوم الاثنين، بمساعدة السلطات الصحية المحلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها “ستراجع جهود الاستعداد والمواجهة، وستزور المنشآت الصحية المعنية، والمختبرات ونقاط الدخول، وستوفر التوجيه الفني”.

كما حملت الطائرة التي أقلت الخبراء شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية، لدعم أكثر من 15 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في إيران، فضلاً عن معدات مخبرية كافية لاختبار وتشخيص ما يقرب 100 ألف شخص.-(BBC)