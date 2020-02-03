فيروس كورونا: اليابان تتعهد بإجراءات لضمان سلامة الأولمبياد

طوكيو – تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين بأن وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا في الصين، لن يكون له أي تأثير على مجريات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة الصيف المقبل في طوكيو أو الألعاب البارالمبية.

والتزم آبي بالعمل مع الهيئات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، للحرص على ألا تتأثر الألعاب بهذا الوباء الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص في الصين وحصد حتى الآن حياة أكثر من 360 ضحية.

وقال رئيس الوزراء الياباني أمام البرلمان “بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى المعنية، سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاستعدادات بوتيرة متواصلة”.

وكشف وزير الألعاب الأولمبية الياباني سايكو هاشيموتو أن المسؤولين اليابانيين المعنيين بالرياضة والألعاب الأولمبية سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة الوباء ومبادرات طوكيو لمنع انتشار الفيروس الجديد الذي تفشى في الصين المجاورة.

وحذرت السلطات اليابانية من السفر غير الضروري الى الصين وترفض دخول الأجانب الى اليابان من الذين أقاموا مؤخرا في مقاطعة هوبي، مركز الوباء.

وأرسلت الحكومة ثلاث طائرات لإعادة 565 مواطنا يابانيا من ووهان، المدينة الواقعة في وسط الصين والأكثر تضررا من الفيروس.

ومن جهتها، تعهدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأمراض المعدية، وسط تزايد المخاوف من انتشار الفيروس ما أدى الى قرار صيني بالغاء تصفيات الملاكمة والبادمنتون المؤهلة للألعاب الأولمبية.

كما قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأربعاء تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.

وأصبحت بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة أحدث بطولة رياضية تتأثر بالفيروس الذي انتشر الى أكثر من 15 دولة، مع حوالي 60 حالة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، ومؤخرا في الشرق الأوسط.

كما ألغيت سباقات كأس العالم للتزلج في منتجع يانكينغ الصيني، أول اختبار للبطولات في أفق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين 2022.

وفي أستراليا، خضع المنتخب النسوي الصيني لكرة القدم إلى الحجر الصحي في أحد فنادق بريزبين في استراليا بعد وصوله للمشاركة في مسابقة التصفيات الأولمبية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات الاندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، سيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الدولي لكرة المضرب إنه تم نقل تصفيات المجموعة الأولى ضمن منطقة آسيا أوقيانوسيا في كأس الاتحاد من دونغغوان، جنوب الصين، إلى كازاخستان، كما ألغيت بطولة آسيا لألعاب القوى داخل القاعة بعد أن كانت مقررة في 12 و13 شباط/فبراير في مدينة هانغجو. – (أ ف ب)