فيروس كورونا: بريطانيا تودع أصغر الضحايا.. وترامب يبشر بأيام سوداء

لندن- واشنطن – توفي فتى بريطاني عمره 13 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن المستشفى الذي كان يتعالج فيه وأسرته التي أكّدت أنّه لم يكن مصاباً بأي مرض آخر.

وفارق الصبي الحياة يوم الإثنين بعد أيام من تأكّد إصابته بمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك، بحسب المعلومات المتوافرة، الضحية الأصغر سناً التي يحصدها الوباء في بريطانيا.

أما الضحية الأصغر لكوفيد-19 في أوروبا على الإطلاق بحسب المعلومات المتوافرة فهي فتاة عمرها 12 عاماً أعلنت وفاتها في بلجيكا في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وفي واشنطن، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 إنّ “الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً”.

وإذ وصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها “بلاء”، قال “أريد أن يكون كلّ أميركي مستعدّاً للأيام الصعبة المقبلة”. -(ا ف ب)