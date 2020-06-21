فيروس كورونا: ما هي أهم الأفلام التي سيستأنف إنتاجها قريبا؟

على الرغم من أن الإغلاق قد أتاح لنا فرصة مشاهدة بعض الأفلام القديمة التي لم يتسنّ لنا مشاهدتها، إلا أن هناك عددا كبيرا من الأفلام الجديدة التي سنتمكن من مشاهدتها قريباً.

حيث بدأت الشركات المنتجة لعدد من الأفلام الأكثر مشاهدة في استئناف التصوير، الذي كان قد أوقف بالطبع بسبب كوفيد-19.

في ما يلي ستة أفلام فقط من بين أفلام كثيرة ستطلق في عام 2021، وهو الوقت الذي نأمل أن تكون دور السينما قد عادت فيه للعمل.

كان أفاتارهو الفيلم الأعلى ربحاً على الإطلاق طوال عقد من الزمن، حتى تجاوزه أفنجرز العام الماضي

أفاتار 2

بعد أكثر من عشرة أعوام على إخراجه الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي أفاتار، تمكن المخرج جيمس كاميرون من استئناف تصوير الجزء الثاني من الفيلم في وقت سابق من الأسبوع الجاري في نيوزيلندا، التي أمست خالية تقريبا من فيروس كورونا والذي كان قد تسبب في توقف التصوير.

وقال كاميرون والمنتج جون لانداو للصحافيين إنّ الجزء الثاني من سلسلة الأفلام المكونة من خمسة أجزاء؛ والذي يشاع أنّه سيكون باسم “طريق الماء” (نعم، تمّ تصويره تحت الماء هذه المرة) سيوفر مئات الوظائف وملايين الدولارات للبلاد بعد ما تسبب به الوباء.

ونشر لانداو صورة على انستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع مع بدء الإنتاج.

وسيضيف الفيلم المزيد من الأسماء الكبيرة في عالم السينما، بما فيها كيت وينسليت وفين ديزل، إلى لائحة النجوم الأصليين للفيلم مثل زوي سالدانا وسيغورني ويفر وسام ورثينغتون.

وسوف يركز أفاتار 2 ، الذي يهدف أن يكون جزءا مستقلا (أي لن تحتاج إلى مشاهدة الجزء الأول)، على أطفال الشخصيات الرئيسية في الجزء (الأول ) بعد أن كبروا وأصبحوا قادة عشيرتهم.

ومن المقرر إصدار الفيلم في ديسمبر/كانون الاول 2021 ، وذلك في إطار خطة اطلاق الأجزاء المتبقية حتى الجزء الخامس بحلول عام 2027 .

سام نيل وجيف غولدبلوم و لاورا ديرن في فيلم جوراسيك بارك الأصلي

العالم الجوراسي: دومينيون

إذا كنت تعتقد أن الوصول إلى خمسة أجزاء كان مثيراً للإعجاب، فماذا عن سلسلة الأفلام التي تتجاوز هذا العدد من الأجزاء؟

حيث سيكون الجزء السادس في سلسلة أفلام الديناصورات أول إنتاج كبير يتم استئنافه في بريطانيا الشهر المقبل، بعد إتباع بروتوكولات سلامة صارمة جديدة في مواقع التصوير.

وقال مسؤولون في شركة يونيفرسال للإنتاج مؤخراً لموقع ديدلاين: “التكلفة ليست شاغلنا الرئيسي الآن: إنما السلامة” .

وهذا في إشارة إلى خطة السلامة التي تم الاعلان عنها والتي تبلغ كلفتها 5 ملايين دولار وتشمل توفير أطباء في موقع التصوير و تجهيز أستوديوهات باينوود في لندن بـ150 من أجهزة التطهير اليدوية.

ويعتقد أنه من المتوقع أن يصل النجمان، كريس برات وبرايس دالاس هوارد، إلى لندن قريبا، حيث سيتعين عليهما عزل نفسهما لمدة أسبوعين.

ويشارك في الفيلم أيضا الممثلون سام نيل ولورا ديرن وجيف غولدبلوم لإعادة تمثيل أدوارهم كأكاديميين يطاردون الديناصورات للمرة الأخيرة.

وفي حال سير كل شيء بحسب ما هو مقرّر، سيكون من الممكن مشاهدة الفيلم في دور السينما في يونيو/حزيران 2021.

الممثل توم هانكس

توم هانكس في فيلم عن إلفيس بريسلي

من المتوقع أن يستأنف المخرج باز لوهرمان، تصوير الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية الخاصة بالمغني إلفيس بريسلي قريباً في أستراليا.

وتوقف تصوير الفيلم بعد أن ثبتت إصابة كل من النجم توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، بكوفيد-19، لكنهما تعافيا في وقت لاحق.

ويلعب هانكس في الفيلم، الذي لا يحمل اسماً حتى الآن، دور مدير أعمال بريسلي الشهير بقسوته، العقيد توم باركر.

أما أوستر بتلر فسيؤدي شخصية بريسلي الذي كان بمثابة ملك موسيقى الروك أند رول الشبابية.

وأكدت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أنستاسيا بالاسزكوك، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، أنّ التصوير على ساحل غولد كوست سيبدأ: “في أقرب وقت ممكن مع التأكد من أنّ طاقم العمل يمكنه العمل بأمان”.

كان هذا الفيلم دائماً في أذهاننا طوال فترة الإغلاق ونأمل أن يكون على شاشاتنا الكبيرة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

الممثل توم كروز

المهمة المستحيلة الجزء السابع

شهدت تصوير أخر أجزاء فيلم الحركة والإثارة الذي يقوم ببطولته توم كروز الكثير من عمليات الإرجاء والتأخير لعل أهمها وقف التصوير في إيطاليا في أواخر فبراير/شباط، حيث كانت البلاد تعاني من الفيروس.

ولم تنته عمليات التأجيل والإلغاء في إيطاليا، حيث توقف تصوير الفيلم تماما بعد نقله إلى بريطانيا.

ومع ذلك، قال مساعد المخرج الأول تومي غورملي لبرنامج “توداي” على بي بي سي راديو 4، هذا الشهر إنهم يأملون أن يواصلوا التصوير في سبتمبر/أيلول وأن يقوموا “بالتصوير في جميع البلدان التي كانت ضمن خطة الإنتاج”.

وقال الممثل سايمون بيغ، الذي يلعب دور بنجي دن، لمجلة فارايتي إن التصوير “سيبدأ بالمشاهد التي يجب ان تصوّر في الخارج” وهو أمر قال إنه “يبدو قابلاً للتنفيذ إلى حد ما”.

وتسعى الشركة المنتجة إلى أن يعرض الفيلم في دور السينما في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما يرونه ممكنا.

هالي بايلي التي تلعب دور عروسة البحر الصغيرة

عروس البحر الصغيرة

أُلغيت خطط تصوير الفيلم الذي يعد نسخة جديدة من الرسوم المتحركة الكلاسيكية من انتاج ديزني، وهو من بطولة هالي بايلي وميليسا مكارثي، في لندن قبل أسبوع واحد فقط من موعد بدئها في مارس/آذار.

وقالت بايلي، التي عادت إلى مدينتها لوس أنجلوس لعزل نفسها، إنها “متحمسة جداً” لاحتمال بدء التصوير مرة أخرى.

وقالت لقناة (إنترتينمنت ) تونايت “كنت في لندن في بداية العام على وشك بدء التصوير وبالطبع تسبب هذا الوباء في إبطاء أعمال الجميع”.

وأضافت: “لقد سررت بما حصل في الواقع لأنني كنت أفتقد أختي التي كانت هنا في لوس أنجلوس، لذلك كنت سعيدة بالعودة إليها وأنا متحمسة للغاية عندما نعود للتصوير مرة أخرى”.

ولم يحدد تاريخ معين لعرض الفيلم حتى قبل تفشي الوباء، على الرغم من أن قناة ديجيتل سباي أشارت إلى أن فيلم ديزني الذي لم(تتم تسميته قد يعرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

باتمان

أخيراً، ننتقل من عالم الأسماك إلى المخلوقات المجنحة …

حيث بدأ تصوير فيلم باتمان الجديد في بادئ الأمر في غلاسكو بإسكتلندا في فبراير/شباط، حيث شوهد باتمان وهو يركب دراجة نارية في المدينة.

ومع ذلك، يعتقد أنّ الرجل الذي ظهر في زي باتمان كان الممثل البديل عن نجم الفيلم روبرت باتينسون.

وكان باتينسون، الذي حل محل الممثل بن أفليك، قد استغل توقف التصوير لفترة طويلة لكي يمارس التدريبات البدنية بحيث تكون لياقته الجسدية مناسبة للدور.

ويروي الممثل الأمريكي تفاصيل نظامه الصحي الجديد الذي يتضمن خفض استهلاك الكحول وركض مسافة “5-10 كيلومترات، بين ثلاث وأربع مرات أسبوعياً” بالإضافة إلى “تمارين الدراجات الهوائية والانحناءات الجانبية مع الأوزانوالمزيد”.

ومن المقرر صدور الفيلم في أكتوبر/تشرين (الأول) 2021.