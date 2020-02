“فيروس كورونا” يؤجل المزيد من المباريات بدوري أبطال آسيا

دبي – أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباريات أندية شباب الأهلي والوحدة الاماراتيين والتعاون السعودي التي كانت مقررة مع شهر خودرو واستقلال طهران وبيرسيبوليس الإيرانيين الاسبوع المقبل في الجولة الثالثة من دوري ابطال اسيا لكرة القدم حتى إشعار اخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد الاماراتي لكرة القدم ان قرار الاتحاد الآسيوي جاء بعد قيام الاتحاد الاماراتي للعبة “بمخاطبة الاتحاد الآسيوي وابلاغه رسميا بالتدابير التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر الى بعض الدول، وكذلك قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول (ومنها ايران)”.

وكان من المقرر ان يلعب الوحدة مع استقلال طهران الاثنين في ابوظبي، وشباب الأهلي مع شهر خودرو الثلاثاء في دبي، كما اعلن التعاون عبر حسابه في “تويتر” موافقة الاتحاد الآسيوي “على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون مع بيرسيبوليس الاثنين” والتي كانت مقررة في دبي.

The AFC calls for emergency meetings with the representatives of MAs and its Leagues from both the East and West regions!https://t.co/NEQGp2Trgz

— #ACL2020 (@TheAFCCL) February 27, 2020