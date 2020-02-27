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“فيروس كورونا” يؤجل المزيد من المباريات بدوري أبطال آسيا

منذ 27 دقيقة

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دبي – أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباريات أندية شباب الأهلي والوحدة الاماراتيين والتعاون السعودي التي كانت مقررة مع شهر خودرو واستقلال طهران وبيرسيبوليس الإيرانيين الاسبوع المقبل في الجولة الثالثة من دوري ابطال اسيا لكرة القدم حتى إشعار اخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد الاماراتي لكرة القدم ان قرار الاتحاد الآسيوي جاء بعد قيام الاتحاد الاماراتي للعبة “بمخاطبة الاتحاد الآسيوي وابلاغه رسميا بالتدابير التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر الى بعض الدول، وكذلك قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول (ومنها ايران)”.

وكان من المقرر ان يلعب الوحدة مع استقلال طهران الاثنين في ابوظبي، وشباب الأهلي مع شهر خودرو الثلاثاء في دبي، كما اعلن التعاون عبر حسابه في “تويتر” موافقة الاتحاد الآسيوي “على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون مع بيرسيبوليس الاثنين” والتي كانت مقررة في دبي.

ولم يتم البت حتى الآن في مصير مباراة النصر السعودي مع ممثل ايران الرابع في البطولة القارية سيباهان أصفهان التي كانت مقررة الثلاثاء أولا في البحرين ثم تم نقلها الى طشقند.

وقال النصر في بيان له عبر حسابه في “تويتر”: “تلقت إدارة نادي النصر خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة الفريق الأول ضد سيباهان أصفهان بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران”.

وتابع البيان: “سوف ترسل إدارة نادي النصر خطاباً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب فيه بمخاطبة الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراة الفريق القادمة أمام سيباهان أصفهان والتي من المقرر اقامتها الثلاثاء في العاصمة الأوزبكية طشقند، حرصاً من إدارة النادي على سلامة البعثة”. (أ ف ب)

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