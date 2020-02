فيروس كورونا يجبر “الآسيوي” على تأجيل مباريات الأندية الصينية

كوالالمبور – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء، إرجاء مباريات دوري الأبطال التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري أبريل (نيسان) وأيار (مايو) المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر اقامة المباريات التي تضم الاندية الصينية في مدينتي بيرث وسيدني الاستراليتين في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، الا انها أرجئت بسبب القيود الجديدة.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي الماليزي جون ويندسور في بيان عقب اجتماع طارئ عُقد في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور: “اجتمعنا في ظروف صعبة لايجاد حلول تسمح لنا بلعب كرة القدم مع ضمان سلامة وحماية اللاعبين، المسؤولين، أصحاب المصالح والجماهير”.

#ACL2020 first three match days involving Chinese clubs to be postponed!https://t.co/NmIDbZsL96

— #ACL2020 (@TheAFCCL) February 4, 2020