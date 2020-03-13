فيروس كورونا يجمّد كرة القدم في مسابقتي أوروبا وإنجلترا وفرنسا

لندن – جمّدت المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد كرة القدم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بشكل شبه كامل الجمعة، مع إعلان الاتحاد القاري إرجاء مباريات مسابقتي دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”، وتجميد بطولتي إنكلترا وفرنسا.

وانضمت الأخيرتان بذلك الى بطولتي إسبانيا المجمدة لمرحلتين وإيطاليا المتوقفة حتى الثالث من نيسان/أبريل، في ظل تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي حصد 5043 وفاة حول العالم حتى ا صباح الجمعة، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

وأثّر انتشار الفيروس سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ودفع الى إرجاء بعضها وإلغاء آخر، أو إقامتها من دون جمهور. وانعكس الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع “وباء عالميا”، على مختلف الرياضات، وآخرها بطولة العالم للفورمولا واحد التي ألغي ليل الخميس الجمعة سباقها الافتتاحي الذي كان مقررا في أستراليا.

وبعد الفوضى التي حكمت مباريات دوري الأبطال و”يوروبا ليغ” في الأيام الأخيرة لجهة إرجاء بعضها أو إقامة آخر دون جمهور، حسم “ويفا” موقفه بإعلان إرجاء كامل مباريات الأندية المقررة في الأسبوع المقبل.

وأصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه “عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المقررة الاسبوع المقبل”.

وكان الاتحاد قد أعلن الخميس إرجاء مباراتي مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي واللتين كانتا مقررتين الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وجاء التأجيل غداة الاعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وكان من المقرر ان تجمع المباراتان الأخريان في إياب ثمن النهائي، بايرن ميونيخ الألماني مع تشلسي الإنكليزي (3-صفر) الذي أعلن ثبوت إصابة لاعبه الشاب كالوم هادسون-أودوي بفيروس “كوفيد-19″، وبرشلونة الاسباني مع نابولي الإيطالي (1-1).

كما كان من المقرر ان يقام الخميس إياب ثمن النهائي ليوروبا ليغ.

وأتت هذه القرارات قبل أيام من اجتماع دعا إليه ويفا الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020 التي من المقرر ان تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو في 12 مدينة عبر القارة.

ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة الى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين. ومن الاحتمالات المطروحة، إرجاء البطولة بالكامل حتى صيف العام 2021.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الاتحاد القاري تجميدا شاملا لمسابقتيه للأندية، بعدما بقي الأمر في الأيام الماضية يقتصر على خطوات بشأن كل مباراة على حدة.

واتسعت الجمعة رقعة التجميد الكامل للمباريات.

وبقي البريمرليغ الى الخميس فريدا بين البطولات الوطنية الأوروبية لجهة عدم إرجاء مبارياته أو منع الجمهور من حضورها، باستثناء إرجاء مباراة بين أرسنال ومانشستر سيتي الأربعاء بسبب وضع لاعبي الأول في العزل بعد احتكاكهم مع رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني فانغيليس ماريناكيس الذي أعلن إصابته بالفيروس، على هامش مباراة سابقة بين الفريقين.

لكن المعطيات تغيرت بشكل كامل مع تأكيد إصابة مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بالفيروس، قبل ان يعلن تشلسي إصابة هادسون-أودوي، واتساع رقعة الإصابات والشكوك بها لفرق أخرى، ما يفرض وضع اللاعبين والجهاز الفني في عزل صحي لمدة أسبوعين على الأقل.

وجاءت في بيان لرابطة البريمرليغ الجمعة “بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالاجماع تعليق الدوري الانكليزي بنية العودة في 4 نيسان/أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف”.

وقال رئيسها التنفيذي ريتشارد ماسترز “قبل أي شيء، نتمنى تعافي ميكل أرتيتا وكالوم هادسون-أودوي بسرعة، وجميع المصابين” بالفيروس.

تابع “إزاء هذا الوضع غير المسبوق، نعمل بشكل وثيق مع الأندية، الحكومة، الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، رابطة الدوري (اي أف أل) ويمكننا طمأنة الجميع ان صحة اللاعبين، الموظفين والمشجعين من أولوياتنا”.

من جهتها اشارت رابطة الدوري (إي أف أل) الى ان اجتماعا ضم جميع المعنيين أدى الى “التوافق على تأجيل الكرة المحترفة في انكلترا حتى 3 نيسان/ابريل على أقرب تقدير”.

وكان هادسون-أودوي قد أصبح أول لاعب في دوري المستوى الأول يصاب بالفيروس، ما وضع أعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي.

وطمأن اللاعب في شريط مصور عبر مواقع التواصل بالقول “كما تعلمون التقطت الفيروس في الايام القليلة الماضية وقد تعافيت منه. أنا أتبع التوصيات الصحية وأقوم بعزل نفسي عن الجميع لمدة اسبوع، آمل في أن أراكم في وقت قريب والعودة الى أرض الملعب في أقرب فرصة”.

وإضافة الى الحجر في أرسنال وتشلسي، أعلنت أندية أخرى إجراءات مماثلة، لاسيما إيفرتون، القطب الثاني لمدينة ليفربول، الذي كشف عن وجود عوارض على أحد لاعبيه، ومانشستر سيتي الذي عزل أحد لاعبيه دون كشف اسمه، لكن التقارير تشير الى الفرنسي بنجامان مندي.

وفي فرنسا، قررت رابطة الدوري التعليق الفوري “وحتى إشعار آخر” للدرجتين الأولى والثانية، كما علمت فرانس برس من مصادر مقربة.

وكانت الرابطة قد قررت سابقا إقامة المباريات دون جمهور حتى الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل. وكان مقررا ان تنطلق المرحلة التاسعة والعشرون الجمعة بمباراة ليون ورينس لكنها تأجلت بموجب قرار الرابطة.

وحتى الآن، يبقى الدوري الألماني الوحيد من بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى الذي لم يعلق نشاطه، على رغم ان مباريات المرحلة السادسة والعشرين المقرر ان تبدأ ليل الجمعة، ستقام دون جمهور.

لكن الاتحاد الألماني أعلن اليوم انه سيقترح الاثنين التوقف التام لبطولتي الدرجة الأولى والثانية حتى 2 نيسان/أبريل على الأقل. -(أ ف ب)