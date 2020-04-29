فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 218 ألف شخص حول العالم

عمان– بلغ العدد الاجمالي لاصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، ثلاثة ملايين و 148 ألفا و709 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 218 ألفا و 371 وفاة، بحسب البيانات التي اوردها موقع “وورلد ميتر” في آخر تحديث له، الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاربعاء.

وأظهرت البيانات ان 962 ألفا و 417 حالة تماثلت للشفاء، فيما وصل عدد الحالات النشطة على مستوى العالم إلى مليون و 967 ألفا و 921 حالة، منها 56 ألفا و 903 حالات حرجة والباقي تم اعتبارها في وضع معتدل.

وعلى صعيد الدول، ما زالت الولايات المتحدة الاميركية تتصدر القائمة بواقع 1035765اصابة و59266 وفاة، ثم اسبانيا التي سجلت 232128 اصابة و23822 وفاة، وايطاليا ثالثا بعدد الاصابات غير انها تتفوق على اسبانيا بعدد الوفيات الذي بلغ 27359 وفاة. (بترا)