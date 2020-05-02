فيروس “كورونا” يزهق حياة 243 ألف إنسان وحصيلة إصاباته في العالم 3 ملايين و360 ألفا في 195 دولة

عواصم – أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة حوالي 243 ألف إنسان، فيما سجلت حوالي 3 ملايين و360 ألف إصابة في 195 دولة ومنطقة. وتعافى نحو مليون شخص.

والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 65.068 من أصل 1.104.161 إصابة. وأُعلن شفاء 164.015 شخصاً على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 28.236 وفاة من أصل 207.428 إصابة، تليها بريطانيا مع 27.510 وفاة (177.454 إصابة)، وإسبانيا مع 25.100 وفاة (216.582 إصابة) وفرنسا مع 24.594 وفاة (167.346 إصابة).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82.875 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77.642 حالة شفاء.

وسجلت في أوروبا، السبت حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 140.598 وفاة من أصل 1.508.719 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 68.530 وفاة (1.158.941 إصابة)، وفي أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 12.197 وفاة (231.039 إصابة)، وفي آسيا 8.820 وفاة (229.242 إصابة) والشرق الأوسط 6.875 وفيّات (177.521 إصابة) وإفريقيا 1.688 وفاة (40.544 إصابة) وأوقيانيا 120 وفاة (8.102 إصابة).

وأجازت الوكالة الأميركية للأدوية استخدام العقار التجريبي “رمديسفير” لعلاج المصابين بالفيروس في الحالات الطارئة، بعدما أظهرت التجارب السريريّة للعقار المضادّ للفيروسات أنه يُسرّع تعافي المرضى المصابين في بعض الحالات الخطرة.

وخلصت ثلاث دراسات نشرت في “نيوانغلاند جورنال اوف ميديسن” الى أن أدوية الضغط لا تزيد من مخاطر الإصابة بكوفيد- 19 او تطوير الأشكال الأخطر منه.

وكانت قد سرت مخاوف بهذا الشأن بعدما أظهرت دراسات على حيوانات أن هذه الجزيئات من شأنها أن تزيد في الجسم وجود بروتينات “أيه سي أي 2” التي تستخدم كنقاط دخول لفيروس كورونا المستجد لدى الانسان.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ذا”منشأ طبيعي” بعدما ربطه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمختبر صيني.

وسمح لكل الاسبان بالخروج من منازلهم اعتبارا من أمس للتنزه أو ممارسة الرياضة بعد 48 يوما من العزل المشدد. وهناك فترات مخصصة للاشخاص المسنين او الاطفال والمراهقين.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن اجلاء الاوروبيين الذين كانوا خارج دول الاتحاد عند إغلاق الحدود انتهى تقريبا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس عن تسجيل ثلاث وفيات بالفيروس، أحدهم مواطن أردني ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة، فيما سجلت 242 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 4619 حالة.

وفي المغرب عن تسجيل 118 حالة إصابة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4687 حالة.

وفي قطر سجلت 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 14872 حالة.

وفي السعودية أعلن عن تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25459.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالة وفاة، واربع اصابات جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 733 اصابة، وعدد الوفيات الى 25 .

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 5 وفيات و91 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 533 ، والوفيات الى 36.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية أمس تسجيل 36 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد الإصابات الى 2483 .

وسجلت تونس أربع اصابات جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 998.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس، تسجيل 4 وفيات جديدة و148 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 227 وفاة و16152 إصابة. – (وكالات)