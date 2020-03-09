فيروس كورونا يسبب فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية

باريس – انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية من آسيا الى أوروبا فالولايات المتحدة، وكانت إيطاليا الأكثر تضررا في القارة العجوز حيث تقام المسابقات، لاسيما مباريات كرة القدم، خلف أبواب موصدة.

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس الذي أودى حتى صباح الإثنين التاسع من آذار/مارس، بحياة أكثر من 3800 شخص وطال نحو 110 آلاف.

* أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى “الغاء او تأجيل” دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان، والتي عقدت قبل نحو خمسة أشهر من الموعد المقرر للألعاب (24 تموز/يوليو-التاسع من آب/أغسطس).

وقال باخ “نواجه تحديات عدة لكن لا اريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الاولمبية الدولية تؤكد مجددا التزامها التام لتأكيد نجاح الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020”.

وتابع “لم يتم التطرق اطلاقا الى كلمة الغاء أو تأجيل”.

* في إيطاليا، البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في القارة الأوروبية حيث وصل عدد الوفيات الأحد الى 366 وفرض عزل على مناطق واسعة في شمال البلاد، اتخذ القرار بأن تقام مباريات كرة القدم، إضافة الى جميع الأحداث الرياضية الكبرى، خلف أبواب موصدة حتى الثالث من نيسان/أبريل.

وبعد إرجاء العديد من المباريات، دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الأحد الى تعليق “فوري” لمباريات اللعبة الشعبية الأولى. وكتب المسؤول الحكومي عبر صفحته على موقع فيسبوك “على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التفكير بوقف منافسات +سيري أ+ بشكل فوري”.

وأضاف “من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت”.

* تقام مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء في باريس خلف أبواب موصدة، مثلها مثل مباراة فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في العاشر من الشهر الحالي، ومباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في ذهاب ثمن نهائي “يوروبا ليغ” في 12 منه.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار/مارس، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط/فبراير الماضي، بالاضافة “الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة”.

* أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 آذار/مارس.

* وافقت اتحادات كرة القدم في غرب آسيا على اقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر، وذلك على إثر اجتماعين عقدا مع ممثلين للاتحاد القاري في الدوحة ودبي.

كما بحث اجتماعا الغرب، بحسب مشاركين والاتحاد الآسيوي، في مصير مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد اتفاق ممثلي أندية الشرق على مواعيد جديدة في اجتماع عقد مع الاتحاد القاري هذا الأسبوع.

واكتفى الاتحاد الآسيوي في بيان بتأكيد إرجاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأبطال التي كانت مقررة في الثاني والثالث من آذار/مارس، وطلبه “من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16”.

وأوضح “سيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي الى شهر أيلول/سبتمبر، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر ذهابا و28 و29 من ذات الشهر ايابا، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 تشرين الثاني/نوفمبر للذهاب في الشرق و28 تشرين الثاني/نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير”.

كما أرجئت العديد من المباريات في المسابقة الثانية كأس الاتحاد الآسيوي.

* تدرس رابطة الدوري الألماني إقامة المراحل المقبلة من دون جمهور.

* أصيب اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، وتم وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية إلغاء دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا تعليق الحضور الجماهيري في كل الألعاب حتى إشعار آخر.

* قرر المغرب تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار الفيروس، في قرار يمتد حتى نهاية آذار/مارس على الأقل.

* أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الانشطة الرياضية حتى نهاية آذار/مارس، كإجراء احترازي على غرار ما فعلته السلطات الكويتية.

* قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ارجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 آذار/مارس، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 نيسان/ابريل المقبل “حتى اشعار آخر”.

* أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة في الثامن من آذار/مارس تجميد النشاطات حاليا “حتى إشعار آخر”، والتي تشمل بطولتين للناشئات وبطولة للناشئين ودوري المدارس، وذلك بهدف “الوقاية من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين والتقليل من التقاء الجمهور في تجمعات ضيقة”.

* أعلن منظمو دورة انديان ويلز الأميركية للمحترفين والمحترفات، إلغاء المنافسات التي كان من المقرر ان تنطلق فعاليتها في التاسع من آذار/مارس. وقال مديرها طومي هاس “الصحة وسلامة المجتمع المحلي، المشجعين، اللاعبين، المتطوعين، الرعاة، الموظفين، الباعة، وكل من له علاقة بهذا الحدث، هي ذات أهمية قصوى”.

* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق، ما أدى الى وضع الطواقم والدراجين في الحجر الصحي في فنادقهم بالعاصمة أبو ظبي التي أعلنت عن ثماني حالات على علاقة بالسباق.

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار/مارس في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

* أرجئ ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان/ابريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الاول/اكتوبر، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من آذار/مارس، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان/ابريل.

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021. كان من المقرر ان تكون أول بطولة كبرى في رياضة أم الألعاب قبل أربعة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس المقبلين.

* أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 22 آذار/مارس، إقامتها من دون جمهور.

وأفاد المنظمون في بيان في الثامن من آذار/مارس، ان الخطوة تأتي “حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي” هذه الرياضة.

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر إقامته على حلبة شنغهاي بين 17 نيسان/أبريل و19 منه، فيما غاب دراجو فئة موتو جي بي عن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية في قطر الأحد، وتأجلت جائزة تايلاند المقررة أساسا في 22 آذار/مارس.

* أكد منظمو جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 15 آذار/مارس، ان إقامة التجارب والسباق الرئيسي من دون جمهور أمر غير وارد.

* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 آذار/مارس) بعدما كانت مقررة في شباط/فبراير في مدينة ووهان الصينية.

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

– (أ ف ب)