فيروس كورونا يفرض تأجيل مباراتين في استراليا

ملبورن – تعرضت مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم الى المزيد من ظاهرة تأجيل المباريات في الاونة الاخيرة بسبب فيروس كورونا بعد ان اعلنت استراليا بان مباريات انديتها المقررة في بيرث وسيدني لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر.

واعلنت الحكومة الاسترالية السبت بانها لن تسمح لدخول اراضيها لجميع الاشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في اطار اجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.

وكان مقررا ان يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني في 11 شباط/فبراير وسيدني اف سي شنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد ان الاتحاد الاسترالي لكرة القدم اكد بانه اعلم الاتحاد الاسيوي بانه “لن يكون ممكنا اقامة مباريات الجولة الاولى من دوري ابطال اسيا في استراليا كما كان مقررا”.

وكان الاتحاد القاري اعلن الاسبوع الماضي أن مباريات الاندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، سيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة “كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والاندية المشاركة”.

وأدى الفيروس حتى الساعة الى وفاة أكثر من 300 شخص في الصين واصابة اكثر من 14 الف اصابة في الصين.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والاحداث الرياضية التي كان مقرر اقامتها في الصين او نقلها الى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وقال الاتحاد الآسيوي أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الاخرى.