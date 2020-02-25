“فيروس كورونا” يُثير الفوضى في روزنامة الأحداث الرياضية – فيديو

عمان – الغد – انعكست الفوضى التي يُسببها تفشي “فيروس كورونا” المستجد حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب، بعدما تم تسجيل نحو 2709 حالة وفاة، وأكثر من 80 ألف إصابة بهذا “الفيروس القاتل” في مختلف دول العالم.

وقاد تحدي الإتحادات الرياضية لهذا الوباء، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية الرياضيين والجماهير، بالوقت الذي أكدت فيه الصين على أن الفيروس سيختفي نهائياً خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، في ظل المساعي الدولية الحثيثة للتوصل إلى ابتكار مضاد يقضي على هذا “الفيروس القاتل”.

للمزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديو

إعداد: خالد العميري