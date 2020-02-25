آخر الأخبار الرياضةالرياضةالسلايدر الرئيسيرياضة عربية وعالميةكرة القدم

“فيروس كورونا” يُثير الفوضى في روزنامة الأحداث الرياضية – فيديو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – انعكست الفوضى التي يُسببها تفشي “فيروس كورونا” المستجد حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب، بعدما تم تسجيل نحو 2709 حالة وفاة، وأكثر من 80 ألف إصابة بهذا “الفيروس القاتل” في مختلف دول العالم.

وقاد تحدي الإتحادات الرياضية لهذا الوباء، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية الرياضيين والجماهير، بالوقت الذي أكدت فيه الصين على أن الفيروس سيختفي نهائياً خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، في ظل المساعي الدولية الحثيثة للتوصل إلى ابتكار مضاد يقضي على هذا “الفيروس القاتل”.

للمزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديو 

إعداد: خالد العميري

الوسوم

مقالات ذات صلة

فيفا وقطر يطلقان العد التنازلي لمونديال 2022

منذ 51 دقيقة

إحباط تهريب كميات كبيرة من الهيل ومزيل العرق وشفرات الحلاقة

منذ 52 دقيقة

دورة أكابولكو: نادال يعود ولا يفكر بالانتقام من كيريوس

منذ 56 دقيقة

ندوة بعنوان”الرياضة والشباب الأردنية في عهد الحسين وأبو الحسين”

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock