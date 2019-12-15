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فيرونا يحول تأخره أمام تورينو إلى تعادل في الدوري الإيطالي

منذ 4 ساعات
جانب من مبارة الفريقين الاخيرة
جانب من مبارة الفريقين الاخيرة

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روما –  قلب هيلاس فيرونا تأخره (0-3) أمام ضيفه تورينو إلى تعادل (3-3) في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب “مارك أنتونيو بينتجودي”، جاءت أهداف تورينو أولا عبر كل من المدافع الأرجنتيني كريستيان انسالدي (36) و(61) والجناج الإسباني أليكس بيرينجور (55).

بينما سجل لأصحاب الأرض المهاجم جيامباولو باتزيني (69) من ضربة جزاء ولاعب الوسط فاليريو فيري (76) والمهاجم ماريوز ستيبنسكي (84).
وبهذا التعادل، ارتفع رصيد تورينو إلى 21 نقطة بالمركز التاسع بفارق الأهداف فقط عن نابولي الثامن.
وعلى الجانب الآخر، بلغ رصيد فيرونا 19 نقطة بالمركز الحادي عشر.
ويتصدر إنتر ميلان ترتيب السيري آ برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف. – (إفي) 

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