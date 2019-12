فيرونا يحول تأخره أمام تورينو إلى تعادل في الدوري الإيطالي

روما – قلب هيلاس فيرونا تأخره (0-3) أمام ضيفه تورينو إلى تعادل (3-3) في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب “مارك أنتونيو بينتجودي”، جاءت أهداف تورينو أولا عبر كل من المدافع الأرجنتيني كريستيان انسالدي (36) و(61) والجناج الإسباني أليكس بيرينجور (55).

1 – For the first time in #SerieA history #Verona have drawn a game where they were losing by a 3 goals disadvantage. Comeback. pic.twitter.com/aH0yER6FTC

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2019