فيرير وتيافوي وبينسيتش ينضمون للنسخة الافتراضية من مدريد المفتوحة

مدن – انضم الإسباني ديفيد فيرير والأميركي فرانسيس تيافوي والسويسرية بليندا بينسيتش والرومانية سورانا كيرستيا إلى قائمة المشاركين المؤكدين بالنسخة الافتراضية من بطولة مدريد المفتوحة، من 27 إلى 30 أبريل/نيسان.

وقال ديفيد فيرير، المدير الحالي للبطولة الإسبانية: “أريد حقاً المشاركة في بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية، كنت أمارس ألعاب الفيديو في الماضي، لذا آمل ألا أكون قد نسيت كيفية القيام بذلك. أنا أتدرب الآن للاستعداد”.

من جانبها، قالت بينسيتش، المصنفة الثامنة عالميا والفائزة بأربع بطولات: “أرغب حقا في اللعب، لا يهم إذا كان على أرض الملعب أو افتراضيا، فأنا أحب كل ما يتعلق بالتنس، لذا فهذه فرصة مثيرة لتجربة شيء جديد “.

🚨 ¡Reto Eurosport! 🚨 🎾🎾 Elige y comenta tus cinco tenistas españoles de siempre. 💰 Tienes 15 millones para formar tu equipo. 💪 Nomina a dos amigos para que jueguen. Las respuestas más creativas serán publicadas en nuestra web. ¡A jugar! pic.twitter.com/hcUG5pwORR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 18, 2020

بدوره أكد تيافوي أنه يتطلع إلى المشاركة، وقال: “أعتقد أن المشجعين في جميع أنحاء العالم سيستمتعون بمشاهدتنا نلعب من المنزل وهم في بيوتهم. أعرف أن جميع اللاعبين ممتنون لمنظمي البطولة ورعاتها لمنحنا هذه الفرصة”.

وحتى الآن، هناك 20 لاعبا ولاعبة أكدوا مشاركتهم، من بينهم رافائيل نادال، وآندي موراي، وألكسندر زفيريف ، وجايل مونفيس، وديفيد جوفين، وفابيو فونيني، ودييجو شفارتزمان، وكارين خاشانوف، وجون إيسنر، ولوكاس بوي، وإلينا سفيتولينا، وكيكي بيرتنز، وأنجيليكه كيربر، وكارلا سواريز. (إفي)