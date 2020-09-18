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“فيسبوك” تتخذ إجراءات ضد مجموعات تحرّض على العنف وتعطي نصائح صحية

منذ ساعتين
فيسبوك

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نيويورك-أعلنت “فيسبوك” الخميس سلسلة إجراءات تهدف إلى مكافحة المجموعات الخاصة التي تحرّض على العنف أو تلك التي تعطي نصائح صحية، من خلال حذفها من قائمة “التوصيات” التي تقترحها الشبكة الاجتماعية على مستخدميها.
كذلك تتضمن الإجراءات الحدّ من إمكان العثور بواسطة أداة البحث على أي مجموعات ذات طبيعة عنفية، وسيظهر محتوى هذه المجموعات بدرجة أقل من السابق في خدمة الأخبار.
وسيصل الأمر إلى حذف هذه المجموعات فوراً في حال تضمنت تهديداً بتنفيذ أعمال عنفية، حتى لو كانت هذه التهديدات من خلال استخدام رموز أو عبارات مستترة.
أما بالنسبة إلى المجموعات التي تتناول مواضيع صحية، فقد شدد نائب رئيس قسم الهندسة في “فيسبوك” توم أليسون في منشور على مدوّنة على “أن يحصل الناس على المعلومات الطبية من مصادر مأذون لها”.
ومن التدابير الأخرى، منع المشرفين على المجموعات المحذوفة من إعادة فتح غيرها “لبعض الوقت”.(أ ف ب)

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