“فيسبوك” تحظر شخصيات بارزة تعتبرها خطيرة

لندن – حظرت شركة فيسبوك عددا من الشخصيات البارزة تعتبرها “شخصيات خطيرة” من استخدام منصاتها الاجتماعية.

وقالت هيئة بي بي سي اليوم الجمعة بأن فيسبوك اتهمت الأمريكي أليكس جونز، مالك موقع “انفوورز” الإلكتروني المعروف بتبني نظرية المؤامرة من وجهة نظر اليمين المتطرف، والبريطاني بول جوزيف واتسن، رئيس تحرير الموقع نفسه، والمسؤول التحريري السابق لموقع “بريتبارت”، ميلو يانوبولوس، بسبب خطاب الكراهية.

واضافت الهيئة أن الحظر يشمل أيضا بول نهلين، المناصر لعنصرية أصحاب البشرة البيضاء، ولورا لومار، وهي ناشطة ضد الإسلام ولها حضور كبير على مواقع التواصل الإجتماعي. كما أن فيسبوك ستحظر لويس فارخان، زعيم جماعة “أمة الإسلام” الذي عبر سابقا عن وجهات نظر معادية للسامية مشيرة إلى أن فيسبوك كانت قد حظرت جماعات بريطانية معادية للإسلام مثل “بريطانيا أولا”، من استخدام منصاتها الاجتماعية.

ويمتد هذا الحظر لهؤلاء الأشخاص إلى موقع انستغرام أيضا، الذي تملكه شركة فيسبوك.

ونقلت الهيئة عن فيسبوك “نحن نحظر دائما الأشخاص والمؤسسات التي تروج أو تنخرط في أعمال عنف وكراهية، بصرف النظر عن التوجهات أو الأفكار التي تقبع وراء تلك الأعمال”. وأضافت فيسبوك في بيانها “إن عملية تقويم المنتهكين المحتملين تخضع لإجراءات شاملة، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ قرارنا بإزالة هذه الحسابات اليوم”.-(بترا)