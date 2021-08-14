“فيسبوك” تحظر 300 حساب تروج معلومات مضللة حول لقاحات “كورونا”

إبراهيم المبيضين

عمّان- حظرت شركة “فيسبوك” العالمية المشرفة على أكبر شبكة تواصل اجتماعي حول العالم مؤخرا أكثر من 300 حساب على شبكتي “الفيسبوك” والانستغرام تقول الشركة إنها حسابات تروج لمعلومات مضللة عن لقاحات “كوفيد 19″، تزامنًا مع تحذير الخبراء من تداول المعلومات الخاطئة التي تعيق الجهود المبذولة لزيادة وتيرة التلقيح عالميًا.

وتناقلت تقارير صحفية عالمية قبل أيام إعلان شركة فيسبوك حذف 65 حسابا عبر منصته الرئيسية (الفيسبوك) و243 حسابا على تطبيق “إنستغرام” التابع للشركة العالمية اليتي قالت إنها حسابات كانت تروج لحملة معلومات مضللة ضد لقاحات “كورونا”. ويستخدم الفيسبوك والتطبيقات التابعة له مثل الانستغرام والواتساب والمسنجر فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.

وقالت التقارير إن قيام فيسبوك بعملية حذف هذه الحسابات سيضع حدا لعملية تضليل إعلامي سعت إلى نشر معلومات مغلوطة حول اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” عبر خداع مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى تأييد مزاعم كاذبة. وأعلنت “فيسبوك” أن المؤثرين الذين انطلت عليهم الخدعة كانوا ضحية حملة تضليل أدارتها شركة التسويق البريطانية “فازي” انطلاقا من روسيا، وفق فيسبوك.

ووصفت شبكة التواصل الاجتماعي عملية حذف الحسابات بأنها “غسل لمعلومات مضللة” سعت إلى إضفاء طابع الصحة على مزاعم خاطئة من خلال نشرها بواسطة شخصيات طيبة السمعة.

وأوضحت فيسبوك أن شركة Fazze، التي تزعم أنها شركة تسويق روسية، حاولت توظيف المؤثرين لنشر معلومات خاطئة حول لقاحات “كورونا” مطلع العام الحالي.

وقالت الشركة العالمية إن حملة التضليل بدأت نهاية العام 2020، واستخدمت مقالات وعرائض ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بطابع الرسائل الإلكترونية المزعجة للترويج لنظريات المؤامرة حول لقاح أسترازينكا، بما في ذلك ادعاء أن اللقاح يحول المرضى إلى قرود.

وأشارت فيسبوك إلى أن الحملة استهدفت على وجه الخصوص سكان الهند وأميركا اللاتينية، مع وجود ضئيل في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن فيسبوك تقول إن هذه المحاولات لم تحقق المشاهدة في النهاية، إذ أخفقت العرائض التي حملت أقل من ألف توقيع وحصلت المنشورات على فيسبوك وإنستغرام على عدد قليل من الإعجاب.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفق الكثير من المنشورات التي قللت من مدى تأثير تداعيات الفيروس ونشرت معلومات مضللة حول اللقاحات وروجت لعلاجات كاذبة.

ورغم حظر فيسبوك ومنصات أخرى لهذه المعلومات المضللة، يقول المحللون والملاحظون محذرين أن هذه المعلومات المغلوطة ستزداد.