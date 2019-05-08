“فيسبوك” تختار لندن مقرا لنظامها الجديد للدفع عبر “واتساب”

لندن- اختارت مجموعة فيسبوك لندن مقرا عالميا لخدمات الدفع الإلكتروني التي ستطلقها قريبا عبر تطبيق “واتساب”.

وأكدت فيسبوك اليوم الاربعاء ما كانت قد نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية بأن فيسبوك تعتزم إطلاق خدمة الدفع عبر واتساب في بلدان عدة في وقت لاحق هذا العام. وقد فضلت المجموعة بريطانيا نظرا إلى أن تطبيق المحادثة هذا أكثر شعبية فيها من الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أنها ستوظف أشخاصا من بلدان عدة خصوصا من الهند التي تستخدم فيها “واتساب” على نطاق واسع.

كما تعتزم واتساب استحداث مائة وظيفة جديدة أكثريتها لمهندسين سيتم توظيفهم في لندن، فضلا عن أشخاص آخرين سيوظَّفون في العاصمة الإيرلندية دبلن.- (بترا)