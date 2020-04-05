“فيسبوك” تسهل التواصل عبر الفيديو بنسخة Messenger للحواسب

عمان-الغد- أطلقت شركة “فيسبوك” نسخة من تطبيق Messenger مخصصة للحواسب العاملة بنظامي ويندوز وiOS ، لتسهيل تواصل الناس عبر الفيديو في وقت الحجر الصحي.

وأشارت فيسبوك إلى أن الغاية من إطلاق التطبيق في هذا الوقت هو مساعدة المستخدمين على التواصل عبر مكالمات الفيديو بالاعتماد على الحواسب، وتوفير إمكانية أكبر للاطلاع على أوضاع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم أينما كانوا.

ومن أبرز ميزات التطبيق الجديد أنه يمكن المستخدم من إجراء مكالمة الفيديو والقيام بمهمات أخرى على الحاسب بنفس الوقت، كما يمتاز عن تطبيق Messenger الخاص بالهواتف أنه يوفر إمكانية رؤية الصور على شاشة الحاسب الكبيرة.

وسيوفر التطبيق الجديد على مستخدمي الحواسب عناء الدخول كل مرة إلى المتصفح الإلكتروني وموقع Messenger الرسمي عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو أو التواصل مع الآخرين، فهو تطبيق مستقل يمكن تحميله على سطح المكتب عبر متجري مايكروسوفت Mac App الإلكترونيين.