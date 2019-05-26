“فيسبوك” تعتزم إطلاق عملتها الرقمية المشفرة العام 2020

عمان-الغدمنوعا- يستعد عملاق الشبكات الاجتماعية “فيسبوك”، لإطلاق منافس لعملة البيتكوين في أقرب وقت من العام المقبل؛ حيث تسرّع الشركة خطط تنويع إيراداتها بعيدا عن الإعلانات، وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” عن “فوربس”.

ومن المتوقع أن تحدد شركة “فيسبوك” خططها بمزيد من التفصيل هذا الصيف؛ حيث اجتمع مارك زوكربيرغ، مؤسسها ومديرها، مع مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا لمناقشة كيفية عمل نسخة “فيسبوك” من العملة الرقمية، ومناقشة الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها إطلاق العملة المشفرة.

وكان من المقرر أن تطرح العملة المشفرة المستوحاة من البيتكوين، تحت اسم “GlobalCoin” للاختبار بحلول نهاية العام 2018، مع خطط لإطلاقها رسميا في العام 2020، في أكثر من 10 دول حول العالم.

وبدأ اهتمام “فيسبوك” بتطوير عملة رقمية منافسة لعملة البيتكوين منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ حيث أطلقت على المشروع اسم “Libra”، والذي تسعى من خلاله إلى توفير طرق معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمتلك حسابا مصرفيا أم لا. وتقول التقارير إن العملة الرقمية الخاصة بـ”فيسبوك” ستكون مرتبطة بالدولار الأميركي، ما سيضمن استقرارها على عكس عملة البيتكوين.