“فيسبوك” تنوي إطلاق خدمته الإخبارية في بريطانيا الشهر المقبل

لندن- أعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نيته إطلاق خدمته الإخبارية “فيسبوك نيوز” في بريطانيا خلال كانون الثاني القادم .

وجاء في بيان صادرعن الموقع، اليوم الثلاثاء، بأنه “في إطار فيسبوك نيوز، سندفع لجهات تحرير في مقابل محتويات لم تنشر أصلا على المنصّة، ما يساهم في استقطاب قراء جدد ويوفّر للمحررين فرصا لكسب المال” من مقالاتهم. ومن بين الجهات المتعاونة مع فيسبوك في إطار هذه المبادرة، صحف بريطانية مثل الغارديان وأسبوعية “ذي إيكونوميست” والتابلويد “ذي ميرور”، فضلا عن مجلّتي “فوغ” و”كوزموبوليتان”. وكانت خدمة “فيسبوك نيوز” قد أطلقت في أواخر العام 2019 في الولايات المتحدة بغية تعزيز المنشورات الصحافية العالية المستوى ودحض اتهامات نشر المعلومات الخاطئة التي تطال الشبكة، حيث تُجرى مفاوضات أيضاً لتوفير خدمة من هذا النوع في فرنسا وألمانيا، حسب ما اعلن فيسبوك.–(بترا)

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