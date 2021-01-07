“فيسبوك” و”إنستغرام” يمددان حظر حسابي ترامب لأجل غير مسمّى

واشنطن- أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربرغ، من سان فرانسيسكو اليوم الخميس، أنّ حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة “أسبوعين على الأقلّ”، بسبب احداث شغب الكابيتول والكونغرس أمس الاربعاء، بحسب واشنطن بوست .

وقال زاكربرغ في منشور على حسابه في فيسبوك “نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية، قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمّى ولمدّة أسبوعين على الأقلّ حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة الى الرئيس المنتخب جوبايدن. -(بترا)