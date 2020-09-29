فيسبوك و”تي بي دبليو إيه-رعد” تسلطان الضوء على أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة



دبي– تتعاون شركة فيسبوك مع وكالة الإعلانات الإقليمية الرائدة “تي بي دبليو إيه -رعد” في حملتها الجديدة #حِبالمحلي، وهي مبادرة من فيسبوك لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعرضت لأوقات صعبة خلال جائحة كوفيد 19. وستعمل الحملة على إيصال صوت هذه الشركات وتسليط الضوء على قصصهم وتحدياتهم للمساعدة على زيادة طلب المستهلكين على منتجاتهم وخدماتهم. بنيت فكرة الحملة على رؤية ومفهوم “اللي بينا وبينهم مش بزنس دي عشرة” والتي تركز على الحنين والترابط العاطفي بالمتاجر الموجودة في الأحياء السكنية التقليدية. وظهر هذا المفهوم واضحا في كل ما يتعلق بمحتوى الحملة بما فيها هوية العلامة التجارية. ويسرد مقطع الفيديو الرئيسي للحملة ثمان قصص فريدة تم تصويرها في كل من الأردن ومصر ولبنان، ويقدم مشاهد واقعية للأشخاص والمواقع التجارية المحلية، الذين يشاركون تجاربهم وحكاياتهم اليومية. وقد تم تطوير محتوى إبداعي ثري ومتنوع لخدمة أفكار الحملة يتضمن مقاطع فيديو وقصصا بصيغة أي جي ومقابلات مع الشركات الصغيرة وأفكارا محفزة لتفعيل دور صناع المحتوى. ومن بين المكونات الإبداعية للحملة، إطار مكتوب عليه وسم #حِبالمحلي يمكن للمستخدمين وضعه على ملفهم الشخصي على فيسبوك كتعهد منهم لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيحتاج مستخدمو فيسبوك إلى زيارة الرابط الذي سيعيد توجيههم إلى ملفهم الشخصي على فيسبوك، حيث يتمكنوا من إضافة إطار #حِب_المحلي إلى صورة العرض الخاصة بهم. وعلى انستجرام، سيكون ذلك متاحا كمرشح واقع افتراضي قابل للتتبع حيث سيتمكن المستخدمون من نشر وإبراز الأعمال التجارية الصغيرة المفضلة لديهم.