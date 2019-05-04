فيسبوك يدفع للمستخدمين على مشاهدة الإعلانات

لندن– يمكن للشبكة الاجتماعية إنشاء عملة مشفرة خاصة بها ودفع رسوم مقابل مشاهدة المستخدمين الإعلانات.

تدرس إدارة Facebook إنشاء نظام لمكافأة المستخدمين على مشاهدة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية. ولأجل ذلك، قد يتم إنشاء عملة مشفرة (عملة رقمية) خاصة، يتم الآن مناقشة تطويرها مع Visa وMastercard ، بالإضافة إلىFirst Data. يجب أن تساعد هذه الشركات في تجنب التقلبات المفاجئة في معدل العملة المشفرة.

المشروع، الذي يمكن أن يستثمر ما يصل إلى 1 مليار دولار، اسمهProjectLibra. وباستخدامه، سوف يكافئ Facebook نشاط المستخدم ليس فقط لمشاهدة الإعلانات، ولكن أيضًا التفاعل مع المحتوى، وكذلك إجراء عمليات الشراء عبر الشبكة الاجتماعية.

إذا تمكن فيسبوك من جعل استخدام Libra على نطاق واسع، فإن هذه العملة المشفرة ستصبح أول عملة تستخدم على نطاق واسع في تاريخ الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.