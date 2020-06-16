فيسبوك يطلق خدمة الدفع الرقمي عبر تطبيق واتساب

أطلق تطبيق واتسآب خدمة الدفع الرقمي في البرازيل، مستغلا الانتشار الواسع للتطبيق في الأسواق النامية.

ويسمح ” واتساب باي” للمستخدمين بإرسال النقود لبعضهم البعض دون رسوم والشراء من شركات صغيرة.

وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ قد أعلن عن تطبيق تلك الخاصية في الهند وإندونيسيا والمكسيك.

وأوضح تطبيق واتساب في مدونته أن “إطلاق الخدمة في البرازيل جزء من استراتيجية دفع رقمي على جميع منصات فيسبوك”.

وأضاف “لأن خدمة الدفع عن طريق واتساب يجري تفعيلها عبر فيسبوك باي، فإن المستقبل كما نريده هو تمكين الأفراد والشركات من استخدام نفس معلومات البطاقة في جميع تطبيقات فيسبوك”.

وبينما سيكون الدفع بين الأفراد بدون مقابل فإن الشركات ستدفع مقابل استخدامها الخدمة للحصول على المبالغ التي يدفعها عملاؤها.

ولدى واتساب 120 مليون مشترك في البرازيل، مما يجعلها ثاني أكبر سوق للخدمة بعد الهند.

وقد بدأت الشركة بتجربة الخدمة في الهند، حيث لديها 400 مليون مشترك، لكن محاولات الشركة إطلاق الخدمة في الهند تعثرت لمدة سنتين بسبب القوانين.

وكان فيسبوك قد أعلن في شهر إبريل/نيسان الماضي أنه اشترى 10 في المئة من أسهم أكبر شركة اتصالات في الهند، شركة “ريلايانس جيو” مقابل 5.7 مليار دولار، مما يعطيه حليفا قويا هو رئيس الشركة موكيش أمباني، وهو أغنى رجل في آسيا.

وتخطط الشركتان للتركيز في عقد شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية التي أطلقها جيو، جيومارت.

وكان فيسبوك قد استثمر مبلغا لم يكشف النقاب عن قيمته الشهر الماضي في تطبيق سيارات الأجرة “غوجيك” في إندونيسيا.

وسيستخدم الشريكان العلاقة بينهما من أجل توسيع خدمات الدفع الرقمي لغوجيك “غو باي”.

وكان فيسبوك قد اشترى تطبيق واتساب مقابل 20 مليار دولار عام 2014. وقالت الخدمة في شهر فبراير/شباط إنها تملك ملياري مستخدم حول العالم.