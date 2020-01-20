فيسبوك يعتذر عن ترجمة اسم الرئيس الصيني بشكل “غير لائق”

اعتذر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن ترجمة اسم الرئيس الصيني شي جيبينغ من الللغة البورمية إلى الإنجليزية بكلمة مسيئة.

وقد كشف خطأ الترجمة في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني إلى ميانمار.

واجتمع الرئيس شي بزعيمة ميانمار أونغ سان سو شي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقد ترجم اسم الرئيس الصيني في المنشورات على فيسبوك بشكل مسيء، فقد ظهر اسمه بكلمتي “حفرة البراز” في منشورات الصفحة الرسمية لسو شي ومكتبها على موقع فيسبوك.

وقدم موقع التواصل الاجتماعي اعتذاره في بيان أصدره السبت وعزا الخطأ لخلل تقني.

وقال أندي ستون، المتحدث باسم فيسبوك: ” قمنا بإصلاح الخلل الذي تسبب بترجمة خاطئة من اللغة البورمية إلى الإنجليزية على فيسبوك” وتعهد بعدم تكرار ما حصل.

يذكر أن اللغة البورمية هي اللغة الرسمية في ميانمار، ويتحدث بها ثلثا السكان.

وأقر فيسبوك أن اسم الرئيس الصيني لم يدرج في قاعدة البيانات الموقع باللغة البورمية، وفي حال عدم وجود بيانات يقوم نظام فيسبوك بالتخمين عبر اللجوء إلى مقاطع صوتية قريبة، كما قال الموقع في بيانه.

وتوقفت الترجمات الإنجليزية في حسابات سو شي والحكومة البورمية على موقع فيسبوك اعتبارا من صباح الأحد.

يذكر أن الرئيس شي سعى خلال زيارته إلى ميانمار لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتم توقيع اتفاقيات ضخمة لتطوير البنى التحتية أثناء الزيارة .

وتأتي الزيارة بعد شهر من اتهام محكمة العدل الدولية لسو شي بالصمت حيال الانتهاكات المفترضة لمسلمي الروهينجا في ميانمار.-(BBC)