“فيسبوك” يهدد “الغد” بحذف صفحتها ويخفض وصولها بسبب تغطيتها لعملية القدس

تبلغت “الغد” اليوم الأحد، رسميا من “فيسبوك”، بتحذير إلغاء صفحتها الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، على خلفية تغطية عملية القدس صباح اليوم.

وألغت إدارة الفيسبوك، منشورات أدرجتها “الغد” حول آخر منشورات كتبها الشهيد “فادي أبو شخيدم” منفذ عملية القدس والتي قتل فيها مستوطن وأصيب فيها 4 آخرون بجراح، بالإضافة إلى ما كتبه نجله حين علم بخبر استشهاده.

صورة للشيخ الشهيد #فادي_أبو_شخيدم لحظة تنفيذه عملية #القدس والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بينهم 3 جنود. pic.twitter.com/Yw5FgyTSyM — جريدة الغد (@AlghadNews) November 21, 2021

هذا ما كتبه نجل الشهيد فادي أبو شخيدم بعد وصول نبأ استشهاد والده#الغد #فلسطين pic.twitter.com/ghHc258bEx — جريدة الغد (@AlghadNews) November 21, 2021

واعتبر “فيسبوك” في رسالته لـ”الغد”، إنها خالفت معايير المجتمع في نشر هذه الإدراجات التي تعتبر تروج لـ”العنف”، مقررا تخفيض ظهور الصفحة للمتابعين.

وكان فيسبوك واجه اتهامات بالانحياز إلى الرواية الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية وخاصة إبان انتفاضة القدس الأخيرة بما فيها العدوان على غزة، حيث قام بحظر آلاف الحسابات كليا أو جزئيا لنشرها أخبارا تتضامن مع الفلسطينيين.

وتنوه “الغد” إلى أنها ستعترض لدى الموقع الأكبر في العالم للتواصل الاجتماعي، كون المنشورات المحذوفة لا تخالف حتى معايير فيسبوك نفسه.