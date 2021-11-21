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“فيسبوك” يهدد “الغد” بحذف صفحتها ويخفض وصولها بسبب تغطيتها لعملية القدس

منذ ساعة واحدة
مبنى صحيفة الغد-(الغد)
مبنى صحيفة الغد-(الغد)

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تبلغت “الغد” اليوم الأحد، رسميا من “فيسبوك”، بتحذير إلغاء صفحتها الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، على خلفية تغطية عملية القدس صباح اليوم.

وألغت إدارة الفيسبوك، منشورات أدرجتها “الغد” حول آخر منشورات كتبها الشهيد “فادي أبو شخيدم” منفذ عملية القدس والتي قتل فيها مستوطن وأصيب فيها 4 آخرون بجراح، بالإضافة إلى ما كتبه نجله حين علم بخبر استشهاده.

واعتبر “فيسبوك” في رسالته لـ”الغد”، إنها خالفت معايير المجتمع في نشر هذه الإدراجات التي تعتبر تروج لـ”العنف”، مقررا تخفيض ظهور الصفحة للمتابعين.

وكان فيسبوك واجه اتهامات بالانحياز إلى الرواية الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية وخاصة إبان انتفاضة القدس الأخيرة بما فيها العدوان على غزة، حيث قام بحظر آلاف الحسابات كليا أو جزئيا لنشرها أخبارا تتضامن مع الفلسطينيين.

وتنوه “الغد” إلى أنها ستعترض لدى الموقع الأكبر في العالم للتواصل الاجتماعي، كون المنشورات المحذوفة لا تخالف حتى معايير فيسبوك نفسه.

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