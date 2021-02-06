“فيس بوك” يتربع في الصدارة.. 2.8 مليار مستخدم في العالم

إبراهيم المبيضين

عمّان – تواصل شبكة فيس بوك “الاجتماعية” العالمية سيطرتها في عالم التواصل الاجتماعي بتصدرها قائمة الشبكات “الاجتماعية” ومنصات التراسل النصي الأكثر استخداما وانتشارا في العالم، بحسب تقرير عالمي صدرت نتائجه الشهر الماضي.

وذكرت الأرقام الواردة في التقرير العالمي أن شبكة “فيس بوك” احتلت المرتبة الأولى عالميا من بين 17 شبكة اجتماعية ومنصة للتراسل النصي جرى رصد بياناتها بداية العام الحالي في مؤشر عدد المستخدمين النشطين حول العالم.

وذكر التقرير العالمي – الذي صدر بعنوان ” ديجيتال 2021″ – أن عدد مستخدمي الشبكة سجل مع بداية العام الحالي قرابة 2.8 مليار مستخدم نشط في جميع ارجاء العالم لتواصل هذه الشبكة انتشارها مع توفيرها العديد من المزايا لمستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في نشر المنشورات المختلفة والمحتوى الفيديوي والصور والتواصل الاجتماعي وفي مجال التسويق والإعلام وغيرها العديد من مجالات التواصل.

وبحسب بيانات التقرير فإن عدد مستخدمي الفيسبوك النشطين باتوا يشكلون نسبة تصل إلى 36 % من إجمالي عدد سكان العالم المقدر تعداده بحوالي 7.8 مليار نسمة.

وذكر التقرير ان شبكة ” اليوتيوب” المتخصصة في تحميل ومشاركة المحتوى الفيديوي سجلت مع بداية العام الحالي قرابة 2.3 مليار مستخدم نشط لتأتي في المرتبة الثانية بعد فيس بوك في قائمة المنصات الاجتماعية الاكثر استخداما.

وأشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي شبكة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل العالمية شكل ما نسبته 29.5 % من إجمالي عدد سكان العالم.

وفي المرتبة الثالثة جاء تطبيق ” التراسل” الاجتماعي الأكثر شهرة حول العالم ” الواتساب” وهو المملوك لشركة الفيسبوك حيث سجل قرابة 2 مليار مستخدم نشط حول العالم في بداية العام الحالي على ما اظهرت الارقام في التقرير العالمي.

وبحسب هذه الارقام شكل مستخدمو الواتساب النشطين نسبة تصل الى 26 % من اجمالي عدد سكان العالم.

وقال التقرير ان تطبيق ” مسنجر الفيسبوك” للتراسل جاء في المرتبة الرابعة بحوالي 1.3 مليار مستخدم نشط، يشكلون نسبة 17 % من إجمالي عدد سكان العالم.

وأشار التقرير إلى أن شبكة ” الانستغرام” المملوكة ايضا لشركة الفيسبوك سجلت مع بداية العام الحالي قرابة 1.22 مليار مستخدم نشط حول العالم ليحل في المرتبة الخامسة في الترتيب.

وقال التقرير إن المرتبة السادسة جاء فيها تطبيق ” وي تشات” للتراسل والذي بلغ عدد مستخدميه النشطين حول العالم مع بداية العام الحالي قرابة 1.21 مليار مستخدم نشط.

وأظهر التقرير أن تطبيق ” التيك توك” الذي شهد نموا كبيرا السنوات القليلة الماضية وخصوصا بين شرائح الصغار والشباب قد جاء في المرتبة السابعة بتسجيله قرابة 689 مليون مستخدم نشط حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق ” سنابشات” سجل مع بداية العام الحالي 498 مليون مستخدم نشط.

وذكر بان شبكة ” تويتر” للتدوينات المصغرة تراجعت الى مرتبة متأخرة بتسجيلها قرابة 353 مليون مستخدم نشط.

والشبكات الاجتماعية على شاكلة “فيسبوك” عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت يتواصل من خلالها الملايين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة؛ حيث تتيح هذه الشبكات لمستخدميها مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية.

وسبب تسمية هذه الشبكات بالاجتماعية أنها تتيح التواصل مع الأصدقاء والزملاء وتقوية الروابط بين أعضائها، كما انها تقدم ثلاثية التواصل الاجتماعي والاتصال، والإعلام، والتسويق عبر عشرات الآلاف من خدماتها.