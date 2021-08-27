فيصل النسور مدربا لمنتخب السلة للسيدات

عمان – الغد – عين اتحاد كرة السلة فيصل النسور مدربا لمنتخب كرة السلة للسيدات للفترة المقبلة، ويملك النسور خبرة مميزة في كرة السلة النسوية وهو الذي قاد فريق شباب الفحيص لمجموعة من الإنجازات المحلية والعربية.

وجاء ذلك على لسان عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة دينا هلسة في تصريحات لها على برنامج “إكسترا تايم ” الذي تبثه قناة رؤيا.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات سيشارك في كأس آسيا للسيدات (المستوي ب) والتي ستقام منافساتها في عمان.