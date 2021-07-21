فيضانات ألمانيا ستكلف شركات التأمين 5 مليارات يورو

عمان – قال اتحاد شركات التأمين الألمانية اليوم الأربعاء، إن الفيضانات الكارثية التي ضربت غرب البلاد الأسبوع الماضي ستكلف شركات التأمين 5 مليارات يورو تقريباً.

وقال مدير الاتحاد يورغ أسموسين في بيان “نتوقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو” واصفاً ما حدث في ألمانيا بأنه “واحد من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث”، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

وعقدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا اليوم الأربعاء للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.بترا