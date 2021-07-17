فيضانات ألمانيا تقتل 133 واستمرار البحث عن ناجين

فرانكفورت– واصل عمال الإنقاذ في مناطق بغرب ألمانيا اجتاحتها الفيضانات البحث عن ناجين اليوم السبت بينما ظلت مستويات المياه مرتفعة في العديد من البلدات واستمر انهيار المنازل في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ نصف 50 عاما.

وتشير تقديرات الشرطة اليوم السبت إلى أن ما لا يقل عن 133 شخصا لاقوا حتفهم في الفيضانات، من بينهم 90 في منطقة أرفيلر جنوبي كولونيا. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السلطات إنها أجلت نحو 700 من السكان في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بعد انهيار سد في بلدة فاسنبرج قرب كولونيا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أدت الفيضانات، التي اجتاحت ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فستفاليا، إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق سكنية بأكملها.

كما اجتاحت الفيضانات مناطق في بلجيكا وهولندا. ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم في بلجيكا.-(رويترز)