فيضانات وسيول تجتاح الداخل الفلسطيني المحتل (فيديو وصور)

القدس المحتلة- وقعت أضرار مادية ضخمة خلال الأمطار الغزيرة التى سقطت على الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الخميس، وأدت إلى غمر أحد الجراجات الرئيسية داخلها، والسيارات الموجودة فيه، بمياه الأمطار، بالإضافة إلى دمار العديد من الطرق، وإعلان شرطة الاحتلال عدم الوجود أو التوجه لبعض المناطق، نظرًا لغرقها فى الأمطار، بحسب ما ورد في موقع RT.

واضطر بعض المستوطنين قائدي السيارات إلى السير أعلى الرصيف من أجل المرور بأمان، فيما تعطلت سيارات أخرى لم تتمكن من مواصلة السير فى الشوارع، كما غمرت المياه عددًا من السيارات بشكل كامل.