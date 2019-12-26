آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

فيضانات وسيول تجتاح الداخل الفلسطيني المحتل (فيديو وصور)

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القدس المحتلة- وقعت أضرار مادية ضخمة خلال الأمطار الغزيرة التى سقطت على الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الخميس،  وأدت إلى غمر أحد الجراجات الرئيسية داخلها، والسيارات الموجودة فيه، بمياه الأمطار، بالإضافة إلى دمار العديد من الطرق، وإعلان شرطة الاحتلال عدم الوجود أو التوجه لبعض المناطق، نظرًا لغرقها فى الأمطار، بحسب ما ورد في موقع RT.

واضطر بعض المستوطنين قائدي السيارات إلى السير أعلى الرصيف من أجل المرور بأمان، فيما تعطلت سيارات أخرى لم تتمكن من مواصلة السير فى الشوارع، كما غمرت المياه عددًا من السيارات بشكل كامل.

مقالات ذات صلة

جدعون ساعر

ساعر يعمل على إزاحة نتانياهو من رئاسة الليكود

منذ 3 ساعات
الرئيس العراقي برهم صالح

الرئيس العراقي يقدم استقالته اعتراضا على الضغوط التي تمارس عليه

منذ 5 ساعات

الإعصار فانفون يودي بحياة 16 شخصا في الفلبين

منذ 6 ساعات

ترامب: بيلوسي “مجنونة” وتريد إدارة الجمهوريين

منذ 8 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock