فيضان نهر الأردن يغرق 15 وحدة زراعية (فيديو صور)

حابس العدوان

الأغوار- فاض نهر الأردن اليوم الجمعة، بعد ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الـ 48 ساعة الماضية في مناطق الشمالية.

وبحسب شهود عيان فإن المياه داهمت عددا من المزارع وأن منسوب المياه في ارتفاع مستمر، حيث من المتوقع أن تنعمر مساحات كبيرة خلال الساعات القادمة.

إلى ذلك، قالت وزارة المياه والري سلطة وادي الاردن انه نتيجة غزارة الامطار وارتفاع منسوب المياه في نهر اليرموك اسفل سد الوحدة ارتفع منسوب المياه في نهر الاردن بشكل ملحوظ مما دفع بكميات من المياه للدخول على عدد من الوحدات الزراعية في الاغوار الشمالية والمشارع وعددها نحو (١٥) وحدة المحاذية لمجرى النهر ضمن المنطقة الحدودية.

واعادت الوزارة / سلطة وادي الاردن التاكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعمل السواتر والمصدات حماية للوحدات المحاذية للنهر حتى البحر الميت.

وبينت ان لجنة من عدة جهات ستقوم بالوقوف على حجم وكميات المياه الداخلة لهذه الوحدات وتقييم الواقع .

واشارت الى ان الارتفاع المفاجىء لايستمر لفترة طويلة وسرعان ما ينحسر ويتلاشى.