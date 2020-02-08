“فيضان وادي شعيب” وأكثر من 3 مليون م3 دخلت السدود- فيديو

الغد- أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان المنخفض الجوي الاخير رفد السدود بـ بنحو (3,250 ) مليون م3 من مياه الامطار حتى الساعة (12) ظهرا من يوم السبت ليرفع التخزين في السدود الـ (14) الرئيسية بعد دخول كميات اضافية من مياه الامطار خلال الـ (24) ساعة الماضية (ليلة الجمعة / السبت) الى نحو(154) مليون م3 وبنسبة ( 46%) من كامل سعتها التخزينية البالغ نحو (336,4) مليون م3 .

وحول الهطول المطري بين ان حجم المطر التراكمي الساقط على كافة محافظات المملكة من بداية الموسم ارتفع الى ما نسبته (92,1%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ نحو(8,1) مليار م3 حيث سجلت الكميات الهاطلة على مختلف مناطق المملكة منذ بداية الموسم الشتوي (7,547) مليار م3 من المعدل السنوي طويل الامد وتشكل ما نسبته (77%) من حجم الامطار التي سقطت على المملكة الموسم المطري السابق (2017/2018) مؤكدا ان السدود الرئيسية حصدت منذ بداية الموسم المطري الماضي .

واشار الى ان سد الملك طلال سجل اعلى كمية داخلة من المنخفض الاخير سجلت نحو (1,4) مليون م3 لترفع تخزينه بنسبة تخزين (89,7%) بطاقة تخزينية (67,5) مليون م3 من طاقته الكلية البالغة(75) مليون م3 وسد وادي العرب نحو (300) الف م3 لترفع التخزين بنسبة(40,7%) بطاقة تخزينية (6,9) مليون م3 من طاقته الكلية البالغة (16,7) مليون م3 وسد الوحدة نحو(450) الف م3 لترفع تخزينه بنسبة (13,4%) بطاقة (15) مليون م3 من طاقته التخزينية الكلية البالغة (110) مليون م3.

فيما دخلت باقي السدود سد كفرنجة (160) الف م3 لترفع تخزينه الى (4,9) مليون م3 بطاقة تخزينية (63%) من طاقته الكلية (7,8) مليون م3 وسد شرحبيل بن حسنة(زقلاب) نحو(16) الف م3 بطاقة تخزينية (40,6%) من سعته البالغة (3,9) مليون م3 وسد شعيب (340) الف م3 بطاقة تخزينية (100%) من سعته البالغة (1,7) مليون م3 وسد الكفرين نحو(173) الف م3 بطاقة تخزينية (75%) من طاقته الكلية البالغة (8,4) مليون م3 فيما لم تسجل سدود الكرامة والزرقاء ماعين والوالة والموجب والتنور واللجون والكرك وسد رحمة في وادي عربة اية كميات خلال هذا المنخفض حتى ظهر اليوم السبت .

واوضح وزير المياه والري م. رائد ابو السعود ان الهطول المطري على كامل اراضي المملكة بلغ (448) مليون م3 واعلى كمية هطول سجلت على محافظة العاصمة عمان حيث بلغ حجم المطر الساقط على كامل المساحة خلال 24 ساعة الماضية (168,7) مليون م3 تلاها محافظة المفرق خلال المنخفض (100,8) مليون م3 تلاها محافظة البلقاء(64) مليون م3 تلاها محافظة اربد (52,9) مليون م3 تلاها محافظة عجلون (19,3) مليون م3 وتلاها الزرقاء (12,6) مليون م3 تلاها مأدبا (10,8) مليون م3 وجرش(10) مليون م3 والكرك(3,6) مليون م3 ومعان(2) مليون م3 والطفيلة(1,9) مليون م3 والعقبة(1,4) مليون م3 .

وبين وزير المياه والري م. رائد ابو السعود ان كميات الامطار بالملمتر تصدرت محافظة عجلون (48,3) ملم خلال الـ (24) ساعة الماضية والبلقاء(37,7) ملم واربد (31,1) ملم وجرش(24,9) ملم و عمان العاصمة (24,1) ملم ومادبا(9,8) ملم والمفرق(8,4) ملم والزرقاء(3,5) ملم والكرك(2,6) ملم والطفيلة(1,7) ملم والعقبة (0,7) ملم ومعان (0,5) ملم .

واعرب وزير المياه والري عن آمال بأذن الله بهذا الموسم المطري باستمرار هطول كميات اضافية لتحسين الواقع المائي والزراعي وتحسين نوعية المياه المخزنة في السدود وتغذية المياه الجوفية خاصة وان نسبة التخزين في السدود مازالت اقل من (50%) من كامل الطاقة التخزينية .