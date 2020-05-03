مدن – استعرض النجم البرتغالي لويس فيغو بعضا من ذكرياته مع الإيطالي فابيو كانافارو، عندما كانا داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، وهي الفترة التي جاورا فيها العديد من النجوم أبرزهم المهاجم الدولي الإسباني السابق راؤول غونزاليس “الذي يتمتع بروح انتصارية كبيرة”.

وفي محادثة عبر تطبيق (إنستغرام)، أكد فيغو: “لعبت عبر مسيرتي مع لاعبين عظماء. سيكون من السهل اختيار لاعب في كل مركز، ولكن من الصعب اختيار لاعب بعينه. لعبت بجوار رونالدو وريفالدو وستويتشكوف وغوارديولا وإييرو وفيرون، ومع اللاعب الذي كان مستعدا للتسجيل دائما، راؤول”.

Mantan pemain timnas Portugal, Luis Figo, mengungkap alasannya membelot ke Real Madrid dari Barcelona. https://t.co/O4v5Va04tN — Kompas.com (@kompascom) May 3, 2020

وأضاف اللاعب السابق للغريمين برشلونة وريال مدريد: “راؤول كان يتمتع بروح انتصارية، بسبب عقليته التي حصد بها الكثير عبر مسيرته. كان يعرف دائما كيف يسجل، وكيف يتحرك داخل الملعب. إذا كنت تتحدث عن رونالدو، فأنت تتحدث عن السرعة، والقوة، ولكن من الصعب تحديد من الأفضل بالمقارنة مع راؤول. دائما كان يصنع لك الأهداف، ويصنع الفارق”.

كما تحدث فيغو عن انتقاله من البلاوغرانا للميرينغي، في أول انتخابات للرئاسة فاز بها فلورنتينو بيريز، حيث أقر النجم البرتغالي السابق بأن أحد أسباب هذا القرار هو شعوره بعدم التقدير داخل جدران الفريق الكاتالوني.

وقال في هذا الصدد: “لقد كان قرارا مهما وصعبا في نفس الوقت، لأنني انتقلت من مدينة أعطتني الكثير، وكنت أشعر بالراحة فيها، ولكن عندما لا تشعر بالتقدير مقارنة بما تقدمه، وإذا كان لديك عرضا من فريق آخر، فستفكر”.

وأضاف: “الأندية الكبيرة تتشابه فيما بينها، ولكن الفارق الوحيد هو في الأشخاص الموجودين بداخلها، لأنني جئت إلى مدريد وسط تغير مهم في الرئاسة، والأمور لم تكن سهلة في البداية. كل شيء كان جديدا بالنسبة لي، ولكني تأقلمت بسرعة بمساعدة الجميع”.

من جانبه، أوضح كانافارو أنه يرى فيغو الرئيس القادم للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، إلا أن فيجو، رغم عدم استبعاد الأمر، أبدى سعادته بعمله الحالي، وكسفير لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة. (إفي)