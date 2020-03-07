لشبونة – أقر البرتغالي لويس فيغو سفير بطولة أمم أوروبا 2020 في لشبونة، بأن هناك “قلقا” لدى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب فيروس كورونا.

وقال فيغو: “إنه مصدر قلق لنا جميعا، لا يمكننا التفكير في أنه وباء”، مشيرا إلى أن أمم أوروبا ستكون “فاعلية مهمة”، لأن يويفا سيحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسه وبالتالي ستقام في 12 مدينة مختلفة.

Luís Figo acepta preocupación en la Eurocopa por coronavirus https://t.co/CeTg9eIqyx pic.twitter.com/Yl2iCsu4Jq — Radio Anime Teziutlán (@RadioAnimeTzl) March 6, 2020

وقال خلال حدث دعائي: “لا يزال متبقي ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى أن هناك معلومات كثيرة عن الفيروس وأن هناك أقواله بأنه “لن يكون فعالا حين يأتي الربيع”.

وأضاف عما إذا كان يمكن أن يؤثر انتشار الفيروس على إقامة البطولة: “لذلك علينا الانتظار”. (إفي)