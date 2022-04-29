“فيفا”: أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة، أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس قبل 7 أشهر من انطلاق النهائيات في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وأشار “فيفا” في بيان، إلى أن “الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدّماً بالطلبات”.

وأضاف أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وكان “فيفا” أشار بداية الشهر الحالي، بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 أيار/مايو المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

وأعلن “فيفا” نهاية آذار/مارس، أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.